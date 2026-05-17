Federales identifican organización dedicada al tráfico de cocaína desde República Dominicana

Una denuncia por el arresto de tres hombres reveló que las autoridades federales han identificado una organización en Puerto Rico dedicada al transporte de cocaína desde República Dominicana.

El caso fue radicado a través de una querella por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La denuncia detalló que la pesquisa comenzó en marzo pasado. Han encontrado que se dedican al tráfico con lanchas de alta velocidad, saliendo desde Sabana del Mar y Miches, en República Dominicana.

Durante la pesquisa, en la DEA supieron sobre una embarcación de dos motores que supuestamente transportaba 300 kilogramos de cocaína hacia el norte de Puerto Rico.

Personal de Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) notó que la embarcación no tenía luces de navegación para evitar ser detectada.

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“A 19 millas náuticas al norte de San Juan, los agentes intentaron detener el bote, pero no siguió los comandos verbales”, indica la denuncia.

Agrega que imágenes de cámaras corporales y de vigilancia aérea muestran a los tres hombres en el bote lanzando los fardos sobre la borda.

“CBP paró la lancha y los tres sujetos fueron detenidos”, apunta la DEA, detallando que el bote se hundió al no poder mantener su integridad estructural.

Mientras, los agentes lograron recuperar cinco fardos que fueron lanzados sobre la borda.

Tras llevarlos al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, para ser procesados, los sujetos fueron identificados como José Manuel Clase Montilla, Dancel Luis Cuevas y Pedro Emmanuel Carrión Sánchez, de nacionalidad dominicana.

Los fardos fueron analizados y arrojaron positivo a cocaína, con un peso total de 178 kilogramos.