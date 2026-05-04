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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales detienen a tres personas que presuntamente transportaban cocaína en una lancha al sureste de Puerto Rico

Dentro del navío se encontraron 20 ladrillos de la droga escondidos en contenedores de gasolina

4 de mayo de 2026 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía de Puerto Rico contactó a la estación marina de CBP, de Fajardo. (GFR Media)
Los tres individuos se encuentran bajo custodia de la CBP mientras el Departamento de Seguridad Nacional investiga.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una lancha con 1,418 libras de cocaína fue intervenida por agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y tres personas fueron arrestadas a eso las 10:52 p.m. del 28 de abril en aguas al sureste de Puerto Rico.

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Según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal, los tres individuos, identificados como Charlie G. Marval Henriquez, Jhoan A. Rodríguez Núñez, y Josué A. Rodríguez Núñez, naturales de Venezuela, se acercaban a la costa en una lancha tipo yola, de 30 pies, cuando fueron detectados por una aeronave de la CBP a 35 millas náuticas de Puerto Rico.

Dentro del navío se divisaron múltiples contenedores de combustible, al igual que contrabando sospechoso.

Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo el martes para diligenciar 52 órdenes de arrestos por cargos de narcotráfico en el área de San Juan. Las autoridades federales arrestaron a Edwin Rivera Pérez, conocido como “Bubu”.Rivera Pérez y otros arrestados fueron llevados por las autoridades federales al coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey.
1 / 13 | Operativo “La Figue”: federales diligencian 52 órdenes de arrestos en San Juan. Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo el martes para diligenciar 52 órdenes de arrestos por cargos de narcotráfico en el área de San Juan. - Alex Figueroa Cancel

A las 12:58 a.m. del 29 de abril, un helicóptero de la CBP hizo dos disparos de precaución a la nave, provocando que el operador se detuviera.

Al ser abordado, las autoridades encontraron 20 ladrillos de cocaína escondidos dentro de varios contenedores de gasolina.

Los tres individuos se encuentran bajo custodia de CBP mientras el Departamento de Seguridad Nacional investiga.

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Breaking NewsNegociado de Aduanas y Protección FronterizaNarcotráficoCocaína
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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