Federales detienen a tres personas que presuntamente transportaban cocaína en una lancha al sureste de Puerto Rico
Dentro del navío se encontraron 20 ladrillos de la droga escondidos en contenedores de gasolina
4 de mayo de 2026 - 4:38 PM
4 de mayo de 2026 - 4:38 PM
Una lancha con 1,418 libras de cocaína fue intervenida por agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y tres personas fueron arrestadas a eso las 10:52 p.m. del 28 de abril en aguas al sureste de Puerto Rico.
Según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal, los tres individuos, identificados como Charlie G. Marval Henriquez, Jhoan A. Rodríguez Núñez, y Josué A. Rodríguez Núñez, naturales de Venezuela, se acercaban a la costa en una lancha tipo yola, de 30 pies, cuando fueron detectados por una aeronave de la CBP a 35 millas náuticas de Puerto Rico.
Dentro del navío se divisaron múltiples contenedores de combustible, al igual que contrabando sospechoso.
A las 12:58 a.m. del 29 de abril, un helicóptero de la CBP hizo dos disparos de precaución a la nave, provocando que el operador se detuviera.
Al ser abordado, las autoridades encontraron 20 ladrillos de cocaína escondidos dentro de varios contenedores de gasolina.
Los tres individuos se encuentran bajo custodia de CBP mientras el Departamento de Seguridad Nacional investiga.
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