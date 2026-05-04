Madre denuncia que un caimán mordió a su hija en el Manantial de Tortuguero en Vega Baja
Es el primer incidente de esta índole que ocurre en ese cuerpo de agua, informó el alcalde Marcos Cruz Molina
4 de mayo de 2026 - 1:50 PM
4 de mayo de 2026 - 1:50 PM
Un caimán atacó, en la noche del domingo, a una menor de edad que disfrutaba de las aguas del Manantial de Tortuguero, en Vega Baja, confirmó el alcalde Marcos Cruz Molina, quien se enteró del incidente mediante una publicación en redes sociales de la madre de la víctima.
“Lo que era un ratito de diversión se convirtió en una pesadilla. Gracias a Dios no pasó a mayores. Mi hija fue mordida por un caimán en el Manantial de Tortuguero. Mucho cuidado”, compartió Amanda Shalynn, progenitora de la perjudicada.
La mujer divulgó, además, una foto que muestra las heridas de la menor y dos videos que muestran al reptil semiacuático en las aguas del manantial, conocido por sus aguas cristalinas y la vegetación que le rodea.
También explicó que espera que el alcalde de Vega Baja y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se comuniquen y tomen acción con respecto a la presencia de caimanes en este cuerpo de agua.
Cruz Molina, por su parte, adelantó a El Nuevo Día que, como medida preventiva, colocarán letreros en la zona del manantial que adviertan sobre la presencia de caimanes, ya que esta no sería la primera vez que ocurre un avistamiento de estos reptiles en el lugar.
“Advinimos en conocimiento a través de las redes sociales con relación a los hechos ocurridos. Esta es un área pública de la cual el municipio no es titular. Sin embargo, reconocemos que eso no evade nuestra responsabilidad de orientar a la ciudadanía en relación con la presencia de caimanes en el lugar”, dijo.
El Manantial de Tortuguero se encuentra en la zona de la Reserva Natural Laguna Tortuguero, que ubica entre los municipios de Vega Baja y Manatí.
“La realidad es que el área es parte de la Reserva Natural Laguna Tortuguero y la familia que hoy se ve afectada es una familia nacida y criada en el lugar. Ellos mismos reconocen y saben que en el lugar hay caimanes, y que utilizan frecuentemente la facilidad y que, de hecho, se encontraban disfrutando allí como cualquier otro día. Así que, en ese sentido, el llamado es a la precaución, particularmente en el manantial que queda paralelo a la Laguna Tortuguero”, agregó.
Según Cruz Molina, el DRNA “está consciente” de la presencia de los caimanes, a los que se refirió como “una plaga que inicia en la década de 1980”.
“En ese sentido, el DRNA mantiene control de la población en el área. Los familiares indicaron que en la noche (de hoy martes), el personal que caza caimanes estará allí capturándolos en horas de la noche”, expuso.
Además, hizo un llamado a la precaución no solamente en los cuerpos de agua en Vega Baja, sino a nivel de Puerto Rico. “La situación no es solamente en Vega Baja, donde hemos tenido la presencia de estos animales”, comentó.
En junio de 2025, el DRNA creó la Unidad de Captura y Manejo de Animales Exóticos, adscrita al Cuerpo de Vigilantes. Al anunciar su formación, la agencia aseguró que la misma estaría compuesta por entre cuatro a seis vigilantes entrenados para atender avistamientos de especies como serpientes y caimanes.
Los caimanes son familia de los cocodrilos y viven en ecosistemas de agua dulce. Según Atlas Animal, son carnívoros y de mordida poderosa. Son buenos nadadores, pero también tienen la capacidad de caminar en tierra.
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