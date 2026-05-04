Joseph González revela cuántos sospechosos han identificado en caso de adolescente asesinada en Loíza
El superintendente de la Policía informó que otra unidad fue designada para apoyar en la pesquisa
4 de mayo de 2026 - 3:03 PM
4 de mayo de 2026 - 3:03 PM
El superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró el lunes que la investigación relacionada con el asesinato de una adolescente de 14 años, el mes pasado, en Loíza, continúa avanzando.
En conferencia de prensa, el titular de la Uniformada indicó que también han realizado movidas internas con relación a la pesquisa.
“La investigación sigue en pie”, sostuvo González. “Hemos identificado por lo menos dos sospechosos”.
En el pasado, González había sido parco con relación al caso, aludiendo a cautela para no afectar la investigación. Sin embargo, antes de hoy había hecho expresiones dando a entender que había más de una persona involucrada.
Mientras, reveló que “estamos reforzando ahora la investigación con la División de Crímenes Mayores”.
Dicha unidad se dedica a la investigación de casos complejos que llevan múltiples años sin haber sido esclarecidos.
El tiroteo donde murió la menor, identificada como Rosinelys Marcano Carrasquillo, fue reportado en la noche del pasado 29 de marzo, en el sector Tocones del mencionado pueblo.
Según la investigación preliminar, personas en dos motoras se acercaron y dispararon al vehículo Kia rojo en el que viajaban la joven y su prima como pasajeras luego de participar en un torneo de voleibol. La otra menor resultó con heridas de bala tras el incidente.
Durante los actos fúnebres de la adolescente, su padre, Roberto Marcano Rivera, clamó por la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables del asesinato.
“Ahora fue mi hija, mañana puede ser cualquier inocente de los suyos. Levántate, pueblo, no dejen que su pueblo hermoso siga manchándose de sangre por códigos que ya dejaron de existir hace años”, expresó el hombre en ese momento.
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