Joseph González revela cuántos sospechosos han identificado en caso de adolescente asesinada en Loíza

En conferencia de prensa, el titular de la Uniformada indicó que también han realizado movidas internas con relación a la pesquisa.

“La investigación sigue en pie”, sostuvo González. “Hemos identificado por lo menos dos sospechosos”.

De luto Loíza por asesinato de adolescente: “¡Qué Dios los llene de valor y los entreguen al cuartel” Hacen llamado a los responsables por el asesinato de Rosnielys Marcano Carrasquillo a que se entreguen.

En el pasado, González había sido parco con relación al caso, aludiendo a cautela para no afectar la investigación. Sin embargo, antes de hoy había hecho expresiones dando a entender que había más de una persona involucrada.

Mientras, reveló que “estamos reforzando ahora la investigación con la División de Crímenes Mayores”.

Dicha unidad se dedica a la investigación de casos complejos que llevan múltiples años sin haber sido esclarecidos.

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Los hechos

El tiroteo donde murió la menor, identificada como Rosinelys Marcano Carrasquillo, fue reportado en la noche del pasado 29 de marzo, en el sector Tocones del mencionado pueblo.

Según la investigación preliminar, personas en dos motoras se acercaron y dispararon al vehículo Kia rojo en el que viajaban la joven y su prima como pasajeras luego de participar en un torneo de voleibol. La otra menor resultó con heridas de bala tras el incidente.

Durante los actos fúnebres de la adolescente, su padre, Roberto Marcano Rivera, clamó por la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables del asesinato.