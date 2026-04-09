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Ocupan un segundo auto en investigación por el caso del asesinato de adolescente en Loíza

Previamente, la Policía había incautado una motora para exámenes periciales

9 de abril de 2026 - 8:05 AM

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Los hechos fueron reportados en la noche del pasado 29 de marzo en el sector Tocones de Loíza. (Itzel Rivera)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un segundo vehículo fue ocupado como parte de la investigación sobre el ataque a tiros en el que fue asesinada una adolescente y otra resultó herida en Loíza, reveló en la mañana de hoy, jueves, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.

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Ese auto se suma a una motora que previamente había sido ocupada por la Policía como parte de la pesquisa, según había anunciado González la semana pasada.

“Se ocupó una motora y se ocupó otro vehículo. Todo eso está bajo investigación y no puedo entrar en detalles”, dijo González, en entrevista con Radio Isla 1320.

El oficial declinó abundar sobre el vehículo. Se limitó a indicar que se trata de “un carro”.

“Se trabajaron los vehículos para la evidencia que se podía encontrar”, comentó el jefe policiaco.

Asimismo, González reiteró que tienen sospechosos del crimen e insistió en el llamado a la “ayuda de la ciudadanía” para que coopere con el caso y poder presentar cargos contra los gatilleros.

“En la Policía de Puerto Rico, estamos bastante claros. Tenemos sospechosos identificados y sabemos que hay personas que saben quiénes son los responsables. Lo que pedimos es cualquier información que tengan, que la compartan a la Policía, porque puede ser clave en la investigación”, expresó González.

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Hacen llamado a los responsables por el asesinato de Rosnielys Marcano Carrasquillo a que se entreguen.

Reconoció que, aunque la inteligencia obtenida al momento los lleva a mirar a ciertas personas en particular, necesitan testigos y evidencia para poder procesarlas en un tribunal.

“No estamos para hacer un show, para ir a arrestar a personas para que ese mismo día salgan a la calle. Tenemos que tener toda la evidencia para asegurar que esta persona se queden donde deben estar, que es detrás de las rejas”, manifestó González.

“Sabemos que, basado donde ocurrieron los eventos, la evidencia ocupada, sí necesitamos esa cooperación (ciudadana)”, afirmó.

La víctima fatal fue identificada como Rosinelys Marcano Carrasquillo, de 14 años. En el mismo ataque a tiros, otra adolescente de la misma edad sufrió con heridas de bala.

Los hechos fueron reportados en la noche del pasado 29 de marzo en el sector Tocones de Loíza.

De acuerdo con la investigación preliminar, personas en dos motoras se acercaron y dispararon al vehículo Kia rojo en el que las dos jóvenes viajaban como pasajeras, luego de participar de un torneo de voleibol.

Durante los actos fúnebres de la joven, su padre, Roberto Marcano Rivera, clamó por la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables del asesinato.

“Ahora fue mi hija, mañana puede ser cualquier inocente de los suyos. Levántate, pueblo, no dejen que su pueblo hermoso siga manchándose de sangre por códigos que ya dejaron de existir hace años”, expresó el hombre, quien ha utilizado sus redes sociales para exigir justicia.

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