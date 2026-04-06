“Hay sospechosos”: Policía asegura avances en investigación sobre asesinato de adolescente en Loíza

El superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró que los investigadores ya cuentan con una idea de posibles responsables del asesinato de una adolescente en Loíza el mes pasado

Asimismo, González alegó que miembros de la comunidad en Loíza saben quienes fueron las personas que participaron en la balacera, por lo que pidió que cooperen con la pesquisa.

“No queremos compartir muchos detalles para no afectar la investigación, pero sí podemos decir que hay avances en la investigación. Hay sospechosos”, dijo González, durante una conferencia de prensa en el Cuartel General.

“Pero, otra vez, quiero hacer el llamado a la comunidad y a los residentes del área: La inteligencia que tenemos es que ellos saben quiénes eran los responsables. Así que pedimos que se pueden comunicar con la Policía totalmente anónimos”, agregó. “Estamos siempre pidiendo el apoyo. Cualquier información que tenga la ciudadanía puede ser una pieza clave en este caso”.

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De luto Loíza por asesinato de adolescente: “¡Qué Dios los llene de valor y los entreguen al cuartel” Hacen llamado a los responsables por el asesinato de Rosnielys Marcano Carrasquillo a que se entreguen.

La víctima fatal fue identificada como Rosinelys Marcano Carrasquillo, de 14 años. En el mismo ataque a tiros, otra adolescente de la misma edad sufrió con heridas de bala.

Los hechos fueron reportados en la noche del pasado 29 de marzo en el sector Tocones de Loíza.

El funcionario sostuvo que la investigación ha continuado, con entrevistas y recopilación de evidencia fílmica.

No obstante, enfatizó en que “la inteligencia que tenemos es que hay varias personas que saben quiénes son los responsables”.

Ante la pregunta sobre si temen un “ajusticiamiento” antes de que los puedan arrestar, González dijo que “eso siempre es una preocupación y por eso hemos aumentado la cantidad de patrullaje en esa área específicamente”.

De acuerdo con la investigación preliminar, personas en dos motoras se acercaron al vehículo en el que las dos jóvenes viajaban como pasajeras, luego de participar de un torneo de voleibol, y dispararon contra el auto Kia rojo.

En otra conferencia de prensa, la semana pasada, el jefe policiaco había revelado que ocuparon una motora durante la pesquisa.

Por su parte, el inspector Robert Ramos, subdirector de la superintendencia auxiliar de investigaciones criminales, reiteró que “se ocupó una motora”, pero aseguró que todavía están “corroborando si tiene que ver con el caso”.

Mientras, aseguró que “no han habido arrestos” y comentó que sí hubo “unas intervenciones en Loíza para entrevistas”.

Durante el sepelio de la joven, su padre, Roberto Marcano Rivera, clamó por la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables del asesinato.