Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estudiante de psicología de la UPR Río Piedras gana la prestigiosa beca Truman

Sofía V. Meléndez Santiago recibirá $30,000 para sus estudios graduados

21 de mayo de 2026 - 4:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sofía Meléndez Santiago ganó la beca Truman de Estados Unidos y recibirá $30,000 para sus estudios. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una estudiante del Programa de Psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) fue seleccionada como Truman Scholar 2026, una beca prestigiosa otorgada a alumnos con excelencia académica, liderazgo y compromiso con el servicio público.

RELACIONADAS

Según una publicación en la red social de Facebook de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Sofía V. Meléndez Santiago fue otorgada por la Fundación Harry S. Truman $30,000 para estudios graduados y oportunidades de desarrollo profesional, internados y experiencias en el ámbito gubernamental y organizaciones sin fines de lucro.

“Sofía se destaca por integrar la investigación académica con el servicio comunitario, liderar iniciativas estudiantiles y participar como voluntaria de la Cruz Roja Americana desde 2017″, lee la publicación además.

“La selección de Sofía V. Meléndez Santiago como recipiendaria de la Beca Truman constituye un extraordinario logro académico y humano que llena de orgullo a toda nuestra comunidad universitaria. Esta concesión representa los más altos valores de nuestro Recinto y de la Universidad de Puerto Rico al demostrar que nuestros estudiantes poseen el talento, la visión y la sensibilidad social para impactar positivamente a Puerto Rico y al mundo”, indicó la rectora interina, Mayra Charriez Cordero en esa comunicación.

Mientras, Elaine Alfonso-Cabiya, directora del Programa de Estudios de Honor y quien presentó su nominación, sostuvo: “Creo firmemente que Sofía posee un gran potencial para convertirse en una agente de cambio en el ámbito del servicio público. Considero que reúne las cualidades para ser una representante excepcional de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras”.

De acuerdo a una entrevista en el blog de noticias de la UPRRP, Meléndez fue coordinadora de actividades en la Asociación de Acción Social desde la Psicología (ASP), donde impulsó iniciativas de servicio comunitario, talleres de salud mental y esfuerzos de apoyo a diversas poblaciones. Asimismo, fue voluntaria de la Cruz Roja Americana desde 2017, participando en iniciativas de preparación comunitaria y respuesta a desastres.

Tags
Breaking NewsRecinto de Río Piedras de la UPRUPRBecas estudiantiles
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: