Estudiante de psicología de la UPR Río Piedras gana la prestigiosa beca Truman

Una estudiante del Programa de Psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) fue seleccionada como Truman Scholar 2026, una beca prestigiosa otorgada a alumnos con excelencia académica, liderazgo y compromiso con el servicio público.

Según una publicación en la red social de Facebook de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Sofía V. Meléndez Santiago fue otorgada por la Fundación Harry S. Truman $30,000 para estudios graduados y oportunidades de desarrollo profesional, internados y experiencias en el ámbito gubernamental y organizaciones sin fines de lucro.

“Sofía se destaca por integrar la investigación académica con el servicio comunitario, liderar iniciativas estudiantiles y participar como voluntaria de la Cruz Roja Americana desde 2017″, lee la publicación además.

“La selección de Sofía V. Meléndez Santiago como recipiendaria de la Beca Truman constituye un extraordinario logro académico y humano que llena de orgullo a toda nuestra comunidad universitaria. Esta concesión representa los más altos valores de nuestro Recinto y de la Universidad de Puerto Rico al demostrar que nuestros estudiantes poseen el talento, la visión y la sensibilidad social para impactar positivamente a Puerto Rico y al mundo”, indicó la rectora interina, Mayra Charriez Cordero en esa comunicación.

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Mientras, Elaine Alfonso-Cabiya, directora del Programa de Estudios de Honor y quien presentó su nominación, sostuvo: “Creo firmemente que Sofía posee un gran potencial para convertirse en una agente de cambio en el ámbito del servicio público. Considero que reúne las cualidades para ser una representante excepcional de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras”.