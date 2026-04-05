“Era una buena niña”: Familiares y amigos se despiden de adolescente asesinada en Loíza

Canóvanas - En un ambiente calmado, solemne y de reflexión, familiares, amigos y allegados de Rosnielys Marcano Carrasquillo abarrotaron este domingo la Funeraria y Capilla Carrión Memorial para dar el último adiós a la loiceña de 14 años, quien hace justo una semana fue asesinada mientras transitaba junto a su tío y una prima por una carretera en el sector Tocones de Loíza.

La capilla estaba cubierta con decoraciones rosadas, flores y detalles de Hello Kitty. Desde el pequeño espacio, la familia –con lágrimas en los ojos y entre silenciosos sollozos– recibían las palabras de consuelo de cientos de personas que se solidarizaron con su dolor.

La imagen de Hello Kitty también estaba en las camisas de varias de las amigas de Rosnielys. Una de ellas, cuya camiseta también leía “bestie”, describió que la joven “era una buena niña, era superamable”.

Recordó, además, que hicieron un mural en honor a su amiga con globos, velas, una bola de voleibol y escribieron lo que sentían por ella. “Yo escribí que era mi líbero favorita (posición defensiva en voleibol) y que gracias por ser buena amiga, porque de eso no cabe duda”, compartió la joven a El Nuevo Día.

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A Rosnielys, le apasionaba el voleibol. De hecho, la comitiva fúnebre se trasladará este lunes, a las 11:00 a.m., a la cancha bajo techo de Tocones, en Medianía Alta, donde practicaba “su deporte favorito”. A la 1:00 p.m., el sepelio tendrá lugar en el Yunque Memorial Park, en Río Grande.

En el velorio, estuvo la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, y la líder comunitaria loiceña Modesta Irizarry, a quien aún le sorprende cómo se dieron los hechos en que la menor fue asesinada y su prima, de la misma edad, resultó herida.

“Trabajando tantos años en asuntos de violencia, siempre recuerdo los códigos que tenían los grupos y estas personas que eran gatilleros. Ciertos horarios, en ciertos espacios, y vemos cómo esto ha cambiado muchísimo”, sostuvo Irizarry, quien es madre de deportistas y aseguró que no estaría preparada “para una noticia como esta”.

Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loiza. (alexis.cedeno)

La joven de 14 años fue asesinada, la noche del domingo, 29 de marzo, en medio de un ataque a tiros que impactó el vehículo en el que viajaba con su prima y un tío, quien conducía el auto, cuando regresaban de participar en un torneo de voleibol.

La prima de Rosnielys, Keyaideliz Carrasquillo Rivera, fue recluida en condición de cuidado, pero estable, luego que también resultara herida de bala.

Desde el martes, las autoridades no dan detalles de la pesquisa. Entonces, el superintendente de las Policía, Joseph González, informó que los investigadores analizaban una motora en búsqueda de alguna evidencia. Según la información preliminar, dos motoras se acercaron al auto en el momento del ataque.

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Roberto “Junior” Marcano Rivera, padre de Rosnielys, clamó por la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables del asesinato.

“Ahora fue mi hija, mañana puede ser cualquier inocente de los suyos. Levántate, pueblo, no dejen que su pueblo hermoso siga manchándose de sangre por códigos que ya dejaron de existir hace años”, expresó el hombre, quien ha utilizado sus redes sociales para exigir justicia.

Irizarry, quien conoce a la familia de las víctimas, instó a que la persona responsable del asesinato tenga la “valentía” de entregarse a las autoridades.

“Entréguense, por el bien de ustedes mismos, porque sería triste que una muerte la quieran cubrir con otra muerte. Y lo que vamos a hacer es seguir en este ciclo de violencia, cuando la podemos parar”, instó la líder comunitaria.

La loiceña también destacó que la historia de la comunidad Tocones, en Loíza, ha estado plagada de necesidades e, incluso, violencia por parte del Estado, en situaciones como el asesinato de Adolfina Villanueva Osorio.