Solicitan donaciones de sangre para menor hospitalizada tras tiroteo en Loíza

La familia de la menor que permanece en condición de cuidado tras una balacera el domingo en Loíza, y en la que murió su prima, una adolescente de 14 años, solicita con urgencia donaciones de sangre.

La información fue divulgada por el Municipio de Loíza, luego de que el padre de la menor se comunicara con la administración municipal para canalizar el pedido.

Las personas que puedan cooperar deberán dirigirse al Banco de Sangre del Centro Médico de Puerto Rico entre 8:00 a.m. y 2:00 p.m. e indicar que su donación es para Keyaideliz Carrasquillo Rivera.

En la tarde del lunes, las autoridades confirmaron que investigan “diversos ángulos” sobre el ataque a tiros donde murió Rosniellys Marcano Carrasquillo, prima de la menor que permanece hospitalizada.

De acuerdo a la investigación preliminar, las dos menores regresaban de participar en un torneo de voleibol. El auto era conducido por el tío de la víctima y padre de la adolescente por quien se solicita donaciones de sangre.

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Según el el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, el conductor del auto “alega que mientras transitaba por la carretera PR-187 con las dos menores, una de ellas, su hija, escuchó detonaciones y vio dos motoras”.

Más adelante el conductor se percató que las menores estaban heridas.

Agregó que Marcano Carrasquillo - sobrina del conductor - murió posteriormente mientras recibía asistencia médica en el Hospital de la UPR de Carolina, mientras que lamentó que la otra joven “lucha por su vida”.

“Esto no es una estadística, esto es una tragedia que nos duele como pueblo”, manifestó. “Nos impacta profundamente, pero nos obliga a actuar con más urgencia y determinación. No puede seguir pasando y no lo vamos a aceptar”.

Informó que en horas de la tarde se reuniría con el comisionado de la Policía Municipal de Loíza, Carlos Ribot, para cooperación en la investigación.