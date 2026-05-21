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Thomas Rivera Schatz: “Hoy, no se va a definir quién va a ser el candidato del PNP”

Las expresiones del presidente del Senado surgieron durante la sesión previo al segundo Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora

21 de mayo de 2026 - 5:21 PM

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Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado. (Xavier Araújo)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

A minutos de que la mandataria Jenniffer González ofrezca su segundo Mensaje de Situación de Estado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que hoy, jueves, no se definirá quién será el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación para las elecciones de 2028.

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“La gobernadora tendrá su mensaje de presupuesto y de logros, como lo han tenido todos los gobernadores previos. Hoy, no se va a definir quién va a ser el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) ni el candidato del PNP”, afirmó Rivera Schatz.

Sus expresiones surgieron durante la sesión ordinaria, luego que la senadora Ada Álvarez Conde, del PPD, anticipara que, con toda posibilidad, González haría referencia, durante el mensaje, a una posible candidatura a la reelección.

“Hoy, no se trata de quién va a ser el gobernador del PNP o del PPD... Si miramos la historia, don Rafael Hernández Colón, en el año 1992, se decía que iba a la reelección y desistió. Pedro Rosselló, en el 2000, se discutía si iba a la reelección o no, y desistió. Sila Calderón, estando en la gobernación, se decía si iba o no, y desistió”, dijo Rivera Schatz, al repasar los eventos históricos.

En febrero, durante la celebración de la primera reunión del Directorio del PNP de este año, González confirmó su intención de aspirar a la reelección.

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“Mi consejo es que esperemos a las urnas y ya varemos quiénes son los candidatos de todos los partidos. Ya veremos quién gana las primarias, quién no gana las primarias y cómo quedan los alcahuetes por el camino. El pueblo de Puerto Rico lo que quiere es trabajo y resultado, y hay gente que pretende que el resultado y el trabajo se circunscriban a una persona, y ese es su error”, continuó Rivera Schatz.

“Ese caudillismo o esa pretensión de que es una figura la que representa el gobierno es errado, porque este Senado, siendo del PNP, cuando la gobernadora se ha equivocado, ha tenido que tomar la acción correctiva”, agregó.

Respecto a lo que podría ser el contenido del mensaje, el líder senatorial –a quien González ha identificado como su posible contendor político– dijo: ‘Vamos a apoyar las iniciativas que vale la pena apoyar, pues claro que sí, como siempre ha sido. Y si hay algo que mejorar, lo vamos a mejorar, y si hay algo que criticar, lo vamos a criticar; pero nuestro apoyo al gobierno del PNP que nadie lo ponga en duda”.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, ofrecerá su Mensaje del Estado de Situación del país en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. La Policía ha estado activa inspeccionando los predios previo al mensaje.Horas antes de que comenzara el mensaje, un contingente de policías fue ubicado en las escalinatas del lado sur del Capitolio. Múltiples organizaciones civiles anunciaron que protestarán a las afueras del Capitolio durante el mensaje de la gobernadora.
1 / 10 | Fotos: mira cómo prepararon el Capitolio para el Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, ofrecerá su Mensaje del Estado de Situación del país en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. La Policía ha estado activa inspeccionando los predios previo al mensaje. - Ramon "Tonito" Zayas

Tags
Thomas Rivera SchatzJenniffer GonzálezPNPMensaje de situación del estado del país y presupuestoElecciones
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Leysa Caro González
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Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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