Thomas Rivera Schatz: “Hoy, no se va a definir quién va a ser el candidato del PNP”

A minutos de que la mandataria Jenniffer González ofrezca su segundo Mensaje de Situación de Estado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que hoy, jueves, no se definirá quién será el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación para las elecciones de 2028.

“La gobernadora tendrá su mensaje de presupuesto y de logros, como lo han tenido todos los gobernadores previos. Hoy, no se va a definir quién va a ser el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) ni el candidato del PNP”, afirmó Rivera Schatz.

Sus expresiones surgieron durante la sesión ordinaria, luego que la senadora Ada Álvarez Conde, del PPD, anticipara que, con toda posibilidad, González haría referencia, durante el mensaje, a una posible candidatura a la reelección.

“Hoy, no se trata de quién va a ser el gobernador del PNP o del PPD... Si miramos la historia, don Rafael Hernández Colón, en el año 1992, se decía que iba a la reelección y desistió. Pedro Rosselló, en el 2000, se discutía si iba a la reelección o no, y desistió. Sila Calderón, estando en la gobernación, se decía si iba o no, y desistió”, dijo Rivera Schatz, al repasar los eventos históricos.

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En febrero, durante la celebración de la primera reunión del Directorio del PNP de este año, González confirmó su intención de aspirar a la reelección.

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“Mi consejo es que esperemos a las urnas y ya varemos quiénes son los candidatos de todos los partidos. Ya veremos quién gana las primarias, quién no gana las primarias y cómo quedan los alcahuetes por el camino. El pueblo de Puerto Rico lo que quiere es trabajo y resultado, y hay gente que pretende que el resultado y el trabajo se circunscriban a una persona, y ese es su error”, continuó Rivera Schatz.

“Ese caudillismo o esa pretensión de que es una figura la que representa el gobierno es errado, porque este Senado, siendo del PNP, cuando la gobernadora se ha equivocado, ha tenido que tomar la acción correctiva”, agregó.

Respecto a lo que podría ser el contenido del mensaje, el líder senatorial –a quien González ha identificado como su posible contendor político– dijo: ‘Vamos a apoyar las iniciativas que vale la pena apoyar, pues claro que sí, como siempre ha sido. Y si hay algo que mejorar, lo vamos a mejorar, y si hay algo que criticar, lo vamos a criticar; pero nuestro apoyo al gobierno del PNP que nadie lo ponga en duda”.