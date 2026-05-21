Corre el reloj: exlíder juvenil del MVC sigue sin decidir si se declarará culpable en caso federal

El exlíder juvenil del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, aún no ha decidido si se declarará culpable en el caso federal que enfrenta por cargos relacionados con explotación sexual infantil, según trascendió durante una vista en el Tribunal federal en el Viejo San Juan.

Durante la segunda conferencia de estatus ante la jueza de distrito Gina R. Méndez Miró, la Fiscalía federal informó que presentó a la defensa, el 8 de mayo, una oferta de alegación preacordada y con fecha límite de respuesta para el 15 de mayo. Sin embargo, hasta el momento el acusado no ha contestado.

“Hasta el momento no se ha recibido respuesta, aunque el Gobierno expresó que no se opondría a conceder tiempo adicional al acusado para responder, de ser necesario”, se indicó en la minuta de la vista en el que se añadió que el descubrimiento de prueba ya fue completado.

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La defensa, a cargo de la defensora pública federal auxiliar Jessica Earl, indicó que todavía evalúa la evidencia y analiza la exposición que enfrenta el acusado bajo las guías federales de sentencia. Según explicó, el posible escenario penal es “significativo”, particularmente porque Cedeño Gómez no tiene historial criminal previo.

Además, la defensa informó que ya comenzó el proceso de preparación de evidencia de mitigación, incluyendo entrevistas con familiares y la recopilación de expedientes, entre ellos documentos del Departamento de Educación. También adelantó que todavía no han decidido si contratarán a un experto en salud mental para el caso.

Méndez Miró expresó preocupación por el progreso limitado de la defensa hasta esta etapa del proceso y enfatizó la necesidad de manejar el caso de forma más proactiva, tomando en cuenta la gravedad de los cargos.

Como parte de los procedimientos, el tribunal señaló una nueva conferencia de estatus para el 22 de junio. Para esa fecha, la defensa deberá informar si finalmente retendrá los servicios de un experto en salud mental y si la oferta de culpabilidad fue discutida plenamente con el acusado.

Mientras, el término de tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido continuará suspendido para permitir que la defensa proceda con la revisión de prueba, para que prepare la información de mitigación y para que evalúe las negociaciones con la Fiscalía.

Los hechos

Según documentos judiciales, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Cedeño Gómez utilizó un celular, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a un menor de siete años a participar en actividad sexual.

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Además, se alega que poseía y recibía material de pornografía infantil en su dispositivo móvil.

De ser hallado culpable, Cedeño Gómez, residente de Carolina, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por el delito de coacción y seducción de un menor.

Además, por el delito de recepción de material de explotación infantil se expone a una pena mínima obligatoria de cinco años y máxima de 20 años de prisión. Por el cargo de posesión de material podría enfrentar una pena de 10 años de prisión.