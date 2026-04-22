Acusado por explotación sexual infantil negocia acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal

Las partes deberán informar el resultado del proceso en una vista pautada para el próximo 15 de mayo ante la jueza Gina Méndez Miró, en el Tribunal Federal en San Juan.

Según las minutas de la última vista, celebrada el 31 de marzo, “las partes están inmersas en negociaciones para llegar a un acuerdo”.

En aquel momento, el Ministerio Público informó que esperaba “presentar una oferta de acuerdo” en la primera semana de abril.

Hasta la mañana de este miércoles, no se reflejaba en el expediente electrónico una confirmación de que la oferta de los fiscales haya sido entregada, como tampoco alguna reacción de la defensa.

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Mientras, para el momento de esa vista en marzo, la Fiscalía federal informó que ya había entregado dos paquetes de descubrimiento de prueba que fueron inspeccionados por la defensa.

Sin embargo, la defensa indicó que todavía no había revisado ni discutido el contenido de la evidencia entregada con el acusado, por lo que no estaba en posición de determinar “cómo su cliente procederá”, indican las minutas.

Explicó, además, que necesitaba “tiempo adicional para evaluar la posible pena a la que se enfrenta el acusado”, teniendo en cuenta que es la primera vez que Cedeño Gómez enfrenta cargos criminales.

La defensa también necesitaba tiempo para someter un paquete de mitigación para la Fiscalía en el proceso de negociación, por lo que en ese momento solicitó un período de, al menos, 60 días.

No obstante, la jueza concedió 45 días, pautando la vista del 15 de mayo con una advertencia.

“El tribunal advirtió tanto al Ministerio Público, como a la defensa, que dada la naturaleza delicada de los cargos espera que el caso se gestione de manera expedita y eficiente”, indican las minutas de la vista.

Los hechos

Según documentos judiciales, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Cedeño Gómez utilizó un celular, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a un menor de 7 años a participar en actividad sexual.

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Además, se alega que poseía y recibía material de pornografía infantil en su dispositivo móvil.

De ser hallado culpable, las autoridades federales advirtieron que Cedeño Gómez, residente de Carolina, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por el delito de coacción y seducción de un menor.

Además, por el delito de recepción de material de explotación infantil se expone a una pena mínima obligatoria de cinco años y máxima de 20 años de prisión. Por el cargo de posesión de material podría enfrentar una pena de 10 años de prisión.

Tras el arresto de Cedeño Gómez, HSI confirmó que sus agentes estaban analizando evidencia digital ocupada para determinar si existen más posibles víctimas.

El supervisor del grupo de explotación humana de HSI en San Juan, Reinaldo Medina, explicó a El Nuevo Día que el análisis se concentraba principalmente en el celular del acusado, así como en otros artículos incautados por agentes federales durante la investigación.

“Hemos encontrado imágenes de abuso sexual infantil y nuestro trabajo es confirmar si hay más niños, niñas (y) jóvenes de Puerto Rico afectados. Hasta ahora, la investigación no se ha cerrado”, indicó Medina.