Fuertes lluvias y deshielo amenazan hogares de Michigan: hay evacuaciones

Grandes trozos de hielo se estrellaron contra viviendas a lo largo del Lago Negro de Michigan, en el noreste de la Península Baja, debido a las constantes lluvias primaverales y al deshielo invernal, que dejaron muchas casas inundadas y amenazaron con desbordar los sistemas de presas sometidos a tensión.

Las fotos y vídeos publicados en las redes sociales el miércoles mostraban hielo en el interior de los salones después de haber atravesado ventanas y puertas. También se podían ver casas, garajes y cobertizos rodeados de varios metros de agua turbia y marrón de ríos y lagos.

Las lluvias primaverales y el deshielo invernal han desbordado ríos y lagos, forzando torrentes de agua a través de las comunidades del condado de Cheboygan en su camino hacia el lago Huron.

“El lago Black, el río Black, el río Cheboygan, el lago Burt, el lago Mullett, el río Sturgeon -y casi todos los cursos de agua del condado- se han desbordado más allá de sus orillas, tragándose muelles, carreteras, patios y, en demasiados casos, casas”, dijo la oficina del sheriff del condado de Cheboygan a los residentes la semana pasada en su página de Facebook. “Lo que deberían ser costas familiares son ahora extensiones de agua irreconocibles”.

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Las viviendas de la zona oeste de Black Lake fueron evacuadas durante el fin de semana, según la oficina del sheriff.

Esta imagen, proporcionada por Christopher Narsesian, muestra trozos de hielo e inundaciones en el lago Black de Michigan, en la parte noreste de la península inferior, el 19 de abril de 2026. (Christopher Narsesian vía AP). (The Associated Press)

“Son capas de hielo. Son enormes”, afirma Christopher Narsesian, que tomó fotos y vídeos de los daños. “Son mini glaciares, por así decirlo. Arrasan con todo a su paso. Nada puede detener semejante peso”.

Funcionarios estatales y del condado están trabajando para evitar que los escombros y el hielo obstruyan el complejo de esclusas y presas de Cheboygan para permitir que el agua fluya hacia el lago Hurón.

Según Patrick Bak, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Gaylord (Michigan), si los niveles de agua fueran normales, el hielo del lago se rompería en su sitio al derretirse.

Lo más probable es que el hielo del Lago Negro haya sido empujado por el viento.

“El hecho de que el agua estuviera tan alta, el hielo... tenía más espacio para desplazarse”, dijo Bak.

También se moverían trozos de hielo por el cercano lago Mullett. Ambos lagos se alimentan en el río Cheboygan, con el agua que fluye a través de la presa de Cheboygan.

Esta imagen, proporcionada por Christopher Narsesian, muestra trozos de hielo dentro de una casa en Black Lake, Michigan, en la parte noreste de la península inferior, el 19 de abril de 2026. (Christopher Narsesian vía AP) (The Associated Press)

“Hemos gestionado un poco de problemas de hielo en Mullett Lake”, dijo Patrick Ertel, un portavoz del Departamento de Recursos Naturales de Michigan Equipo de Gestión de Incidentes.

La semana pasada, las cuadrillas añadieron bombas y se restableció el suministro eléctrico a una antigua central hidroeléctrica para aumentar el caudal de agua a través de la presa. También se utilizaron grúas para retirar las compuertas que retienen el agua.

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Un gran trozo de hielo rompió el cable de seguridad del complejo de esclusas y presas de Cheboygan el 9 de abril, obligando al departamento de recursos naturales a cerrar los puntos de acceso aguas arriba y aguas abajo de la presa.

“No podemos permitir que grandes trozos de hielo bloqueen las compuertas”, dijo Ertel. “Dos embarcaciones están separando los trozos en el río Cheboygan. Cuanta más agua podamos pasar con seguridad por la presa de Cheboygan, más rápido podremos aliviar el lago Mullet. Va tan rápido como puede. Es puramente impulsado por la gravedad “.

La presa de Alverno, más pequeña, está entre el lago Black y el río Cheboygan.

“El hielo del lago Negro no llegará al río Cheboygan. Será retenido”, dijo Ertel.

Esta imagen, proporcionada por Christopher Narsesian, muestra trozos de hielo e inundaciones en el lago Black de Michigan, en la parte noreste de la península inferior, el 19 de abril de 2026. (Christopher Narsesian vía AP) (The Associated Press)

La Gobernadora Gretchen Whitmer ha declarado el estado de emergencia en Cheboygan y en más de otros 30 condados de Michigan debido a las inundaciones y otras inclemencias meteorológicas de este mes.

Narsesian vive cerca de Cheboygan y creció junto al Lago Negro.

Los bloques de hielo, que describió como una “placa de varios kilómetros de ancho”, siguen flotando en el lago. Dijo que el hielo está “aplastando casas y llevándoselas por delante, arrasándolas”. Dijo que algunos hielos llegaban tan alto como los tejados.

“Nunca lo habíamos visto tan alto”, dijo Narsesian. “Lo normal es que el hielo sobrepase los muros de contención frente a las casas, como un par de metros. Las casas no suelen inundarse. El hielo simplemente se derrite”.

El agua está retrocediendo, pero Narsesian dijo que los niveles siguen siendo altos y que el hielo sigue ahí fuera.

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“Mientras el viento no se levante y mueva eso de nuevo, deberíamos estar bien”, dijo. “Si ese hielo vuelve, va a hacer más daño”.