Fuertes tormentas con al menos un tornado dejan cuatro muertos en Michigan

Cuatro personas murieron el viernes en el sur de Michigan, mientras potentes tormentas que causaron al menos un tornado redujeron viviendas a escombros, lanzaron partes de tejados por los aires y dejaron un rastro de restos colgados del tendido eléctrico.

En la zona de Union Lake, cerca de Union City, tres personas murieron y 12 resultaron heridas después del impacto de un aparente tornado, según el Departamento de Policía del condado de Branch. A unos 80,5 kilómetros (50 millas) al suroeste, las autoridades del condado Cass reportaron un fallecido y varios heridos luego de que un tornado tocara tierra.

Lisa Piper estaba en la terraza trasera de su casa y grabó en video la aterradora escena que se producía al otro lado del helado lago Union, mientras se formaba una nube con forma de embudo que descendía hacia el suelo. Los árboles fueron arrancados de raíz y los escombros volaban por el aire.

“¡Está levantando casas!”, dijo. Mientras la devastación continuaba, exclamó: “Ay, el corazón me late con fuerza. Ay, espero que estén bien”.

El viernes se formaron potentes tormentas desde Michigan hasta Oklahoma, con reportes de fuertes lluvias y amenazas de tormentas eléctricas severas. Se emitieron avisos de tornado desde Iowa hasta Oklahoma, además de para Michigan.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó al menos un tornado en el sur de Michigan, cerca de Union City, el viernes, y hubo reportes de otros posibles.

Parte de la First Congregational United Church of Christ en Union City sufrió daños, aunque su gran piano de casi 150 años se salvó, indicó la iglesia en una publicación en Facebook.

La combinación de un sistema meteorológico que extrajo humedad del Golfo de México y un frente cálido que se desplazó hacia el norte creó las condiciones adecuadas para un tornado en un estado donde son relativamente inusuales, según David Roth, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio meteorológico en College Park, Maryland. El sistema se encontró con un aire mucho más frío en la región de los Grandes Lagos.

Michigan registra un promedio de 15 tornados al año, una cifra muy inferior a los 155 de Texas y los 96 de Kansas, agregó.

La gobernadora, Gretchen Whitmer, activó el Centro de Operaciones de Emergencia estatal el viernes “para coordinar una respuesta conjunta ante las condiciones climatológicas adversas”, afirmó en un comunicado.

En el condado St. Joseph, Michigan, junto a la frontera con Indiana, la policía pidió a los residentes que “buscaran refugio de inmediato” tras reportes de un tornado no confirmado, un aviso por tormentas eléctricas severas y posibles vientos de más de 96 kilómetros/hora (60 mph). El departamento de policía indicó que se podrían producir cortes de energía, cierre de carreteras e interrupciones del servicio de telefonía móvil e internet.

El clima adverso se extiende mucho más allá de Michigan

Un tornado dejó un rastro de daños de alrededor de 6,4 kms (4 millas) en el condado Okmulgee, a unos 48 kms (30 millas) al sur de Tulsa, aunque no se conocerán más detalles hasta el amanecer, informó Jeff Moore, responsable de emergencias del condado.

Hubo algunos heridos, aunque Moore no pudo avanzar una cifra concreta ni su estado, y grandes árboles quedaron derribados. Más de 1.600 personas se quedaron sin electricidad, según poweroutage.us.

“Estamos llegando a todas partes tan rápido como podemos, despejando carreteras tan rápido como podemos”, expresó Moore.

Varias ciudades grandes podrían registrar tormentas severas

Más de cinco millones de estadounidenses estaban en alto riesgo de sufrir condiciones climatológicas adversas el viernes en una zona que incluye Kansas City, Misuri, y Topeka, Kansas, según el Centro Nacional de Predicción de Tormentas.

Se espera que las tormentas eléctricas severas y dispersas continúen el viernes por la noche desde los estados de las Llanuras hasta los Ozarks y la región del centro-norte, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas de primavera llegan cerca del inicio de lo que muchos llaman la temporada de tornados, que por lo general comienza en distintos momentos en las diferentes partes del país. Los expertos recomiendan algunas medidas de seguridad sencillas antes de su llegada, como contar con una radio meteorológica y tener un plan sobre dónde refugiarse.

El tiempo comenzó a mejorar el viernes en algunas zonas del noreste, pero Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut seguían bajo avisos meteorológicos.