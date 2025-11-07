El FBI investiga a dos hombres más en relación con un presunto complot de Halloween en Michigan

Newark, Nueva Jersey - Las autoridades de Nueva Jersey han presentado cargos contra otros dos jóvenes en el marco de una amplia investigación federal sobre un presunto atentado de tipo terrorista planeado en los suburbios de Detroit.

Las acusaciones contra Tomás Jiménez-Guzel y Saed Mirreh, ambos de 19 años, no se centran específicamente en Michigan, donde tres personas fueron acusadas, pero tienen una conexión. Los investigadores dijeron que los dos estaban dispuestos a viajar al extranjero y luchar para el grupo Estado Islámico.

Jiménez-Guzel y Mirreh fueron acusados el miércoles de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada. Jiménez-Guzel se enfrenta a un cargo adicional de tentativa de apoyo material.

El hombre de Montclair, Nueva Jersey, fue detenido el martes cuando intentaba volar a Turquía desde el aeropuerto de Newark, según informó el FBI. Mirreh fue detenido en Kent, Washington, donde reside.

Habían discutido “planes integrales” para viajar al extranjero para el Estado Islámico, dijo el FBI en una presentación judicial en Newark.

Estos planes se aceleraron tras la detención, el 31 de octubre, de varias personas de la zona de Detroit con las que se habían estado comunicando, según el FBI.

Los mensajes de sus abogados en busca de comentarios no fueron devueltos inmediatamente el viernes.

En Michigan, tres jóvenes han sido acusados de conspiración y de recibir y transferir armas y munición para un atentado. Según los investigadores, un chat de grupo entre los hombres indicaba que estaban planeando un atentado de Halloween con repetidas referencias a calabazas y emojis de calabazas.