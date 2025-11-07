Opinión
7 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El FBI investiga a dos hombres más en relación con un presunto complot de Halloween en Michigan

Están acusados de conspirar para apoyar a ISIS y viajar al extranjero

7 de noviembre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
An FBI agent enters a home in a Dearborn, Mich., neighborhood on Friday, Oct. 31, 2025. (AP Photo/Mike Householder) (Mike Householder)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Newark, Nueva Jersey - Las autoridades de Nueva Jersey han presentado cargos contra otros dos jóvenes en el marco de una amplia investigación federal sobre un presunto atentado de tipo terrorista planeado en los suburbios de Detroit.

Las acusaciones contra Tomás Jiménez-Guzel y Saed Mirreh, ambos de 19 años, no se centran específicamente en Michigan, donde tres personas fueron acusadas, pero tienen una conexión. Los investigadores dijeron que los dos estaban dispuestos a viajar al extranjero y luchar para el grupo Estado Islámico.

Jiménez-Guzel y Mirreh fueron acusados el miércoles de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada. Jiménez-Guzel se enfrenta a un cargo adicional de tentativa de apoyo material.

El hombre de Montclair, Nueva Jersey, fue detenido el martes cuando intentaba volar a Turquía desde el aeropuerto de Newark, según informó el FBI. Mirreh fue detenido en Kent, Washington, donde reside.

Habían discutido “planes integrales” para viajar al extranjero para el Estado Islámico, dijo el FBI en una presentación judicial en Newark.

Estos planes se aceleraron tras la detención, el 31 de octubre, de varias personas de la zona de Detroit con las que se habían estado comunicando, según el FBI.

Los mensajes de sus abogados en busca de comentarios no fueron devueltos inmediatamente el viernes.

En Michigan, tres jóvenes han sido acusados de conspiración y de recibir y transferir armas y munición para un atentado. Según los investigadores, un chat de grupo entre los hombres indicaba que estaban planeando un atentado de Halloween con repetidas referencias a calabazas y emojis de calabazas.

Los posibles objetivos, según el FBI, eran bares LGBTQ+ de los suburbios de Detroit. Un hombre también exploró Cedar Point, un parque de atracciones en el norte de Ohio. Por otra parte, The Detroit News informó el viernes de que un joven de 16 años se encuentra bajo custodia federal como parte de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
