Una veterinaria de Michigan que se negó a devolver un perro enfermo a un vagabundo pasará 10 días en la cárcel

Una veterinaria de Michigan fue condenada el lunes a 10 días de cárcel por negarse a devolver un perro a un vagabundo tras encontrarlo atado a un camión.

El abogado de Amanda Hergenreder pidió 120 horas de servicios comunitarios por el delito menor de hurto. Pero la juez de Grand Rapids Angela Ross dijo que la cárcel era más apropiado para ella, además de $1,000 en restitución.

Hace un año, Hergenreder estaba en Grand Rapids para asistir a una conferencia profesional cuando vio al perro de 16 años atado a un camión cerca de una cafetería. Contó que lo llevó a su clínica, a dos horas de distancia, le curó una grave infección urinaria y le extrajo un diente podrido.

La fiscalía presentó cargos contra Hergenreder después de que ésta se negara a devolver el perro a Chris Hamilton, un hombre de Grand Rapids que en aquel momento carecía de un hogar permanente. Alegó sus deberes éticos como veterinaria y señaló que el perro no tenía licencia. Sin embargo, un jurado la condenó en un juicio de dos días.

Hergenreder dijo al juez que vio a un “perro en apuros”. Pero también reconoció que “no vio el cuadro completo”.

“No respeté el vínculo entre Vinnie y el Sr. Hamilton. No me di cuenta de la angustia que eso supondría”, dijo la veterinario de Millington, Michigan, antes de ser condenado. “No me paré a pensar y a hacer preguntas”.