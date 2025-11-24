Jueza federal desestima caso contra James Comey, exjefe del FBI
Invalidó el nombramiento de la fiscal elegida por Donald Trump, Lindsey Halligan
24 de noviembre de 2025 - 2:33 PM
24 de noviembre de 2025 - 2:33 PM
Una jueza federal de Estados Unidos anuló el lunes la acusación contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ambos críticos del presidente Donald Trump.
La jueza invalidó el nombramiento de la fiscal elegida por el mandatario estadounidense, Lindsey Halligan, quien había iniciado esos procesamientos, y en consecuencia dictaminó que se retiraran los cargos.
Pendiente a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: