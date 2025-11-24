Opinión
24 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Jueza federal desestima caso contra James Comey, exjefe del FBI

Invalidó el nombramiento de la fiscal elegida por Donald Trump, Lindsey Halligan

24 de noviembre de 2025 - 2:33 PM

James Comey. (The Associated Press)
Por AFP
Agencia de noticias

Una jueza federal de Estados Unidos anuló el lunes la acusación contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ambos críticos del presidente Donald Trump.

La jueza invalidó el nombramiento de la fiscal elegida por el mandatario estadounidense, Lindsey Halligan, quien había iniciado esos procesamientos, y en consecuencia dictaminó que se retiraran los cargos.

Breaking NewsFBIDonald TrumpJames Comey
AFP
