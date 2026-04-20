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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se incendia un velero en Fajardo: esto es lo que se sabe

Las autoridades se encuentran en el proceso de identificar si había personas dentro de la embarcación

20 de abril de 2026 - 8:25 PM

Updated At

Actualizado el 20 de abril de 2026 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un velero se incendió cerca de la isleta Marina en la costa de Fajardo. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades trabajan en extinguir un incendio que se suscitó en una embarcación alrededor de las 4:30 p.m. del domingo, cerca de Isleta Marina, en la costa de Fajardo.

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Según el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de ese municipio, Heriberto Sánchez, se trata de un velero en llamas que fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias del 9-1-1.

“Estamos en la etapa de confirmar si hay alguna persona adentro”, detalló Sánchez a El Nuevo Día.

Además, investigan si ha habido algún derrame de combustible en la zona.

“Como cayó la noche no se puede apreciar en el agua de si hay un derrame”, explicó Sánchez.

En el lugar se encuentran agentes de la OMME, la Fuerza Unida de Rápida Acción (FURA) de la Policía junto al Negociado del Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), quienes, en conjunto, trabajan la escena.

De igual forma, Sánchez confirmó que la Guardia Costera se unió a los esfuerzos, mientras que una portavoz de prensa de Bomberos añadió que a la escena se dirigía el Fire Marshall.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsFajardoIncendiosPolicía de Puerto RicoFURADRNA
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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