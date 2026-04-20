Se incendia un velero en Fajardo: esto es lo que se sabe

Las autoridades trabajan en extinguir un incendio que se suscitó en una embarcación alrededor de las 4:30 p.m. del domingo, cerca de Isleta Marina, en la costa de Fajardo.

Según el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de ese municipio, Heriberto Sánchez, se trata de un velero en llamas que fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias del 9-1-1.

“Estamos en la etapa de confirmar si hay alguna persona adentro”, detalló Sánchez a El Nuevo Día.

Además, investigan si ha habido algún derrame de combustible en la zona.

“Como cayó la noche no se puede apreciar en el agua de si hay un derrame”, explicó Sánchez.

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De igual forma, Sánchez confirmó que la Guardia Costera se unió a los esfuerzos, mientras que una portavoz de prensa de Bomberos añadió que a la escena se dirigía el Fire Marshall.