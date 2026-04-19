Incendio consume tres casas en Ponce: una cuarta también resultó afectada
No se reportaron personas heridas o impactadas físicamente tras el siniestro
19 de abril de 2026 - 12:20 PM
19 de abril de 2026 - 12:20 PM
Personal del Negociado de Bomberos extinguió un incendio que afectó un total de cuatro residencias en Ponce, en hechos reportados a eso de las 8:10 a.m. del domingo en el barrio Clausells.
De acuerdo con la Policía, tres casas resultaron completamente quemadas, mientras que una cuarta fue afectada de forma “parcial”.
En el siniestro no se reportaron personas afectadas físicamente por el siniestro, cuyo origen no fue identificado de inmediato.
La respuesta estuvo a cargo de bomberos de Ponce y la División de Operaciones Especiales (DOE), así como por personal de la oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Ponce.
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