Incendio consume tres casas en Ponce: una cuarta también resultó afectada

Personal del Negociado de Bomberos extinguió un incendio que afectó un total de cuatro residencias en Ponce, en hechos reportados a eso de las 8:10 a.m. del domingo en el barrio Clausells.

De acuerdo con la Policía, tres casas resultaron completamente quemadas, mientras que una cuarta fue afectada de forma “parcial”.

En el siniestro no se reportaron personas afectadas físicamente por el siniestro, cuyo origen no fue identificado de inmediato.