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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendio consume tres casas en Ponce: una cuarta también resultó afectada

No se reportaron personas heridas o impactadas físicamente tras el siniestro

19 de abril de 2026 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio se reportó en el barrio Clausells en Ponce. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal del Negociado de Bomberos extinguió un incendio que afectó un total de cuatro residencias en Ponce, en hechos reportados a eso de las 8:10 a.m. del domingo en el barrio Clausells.

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De acuerdo con la Policía, tres casas resultaron completamente quemadas, mientras que una cuarta fue afectada de forma “parcial”.

En el siniestro no se reportaron personas afectadas físicamente por el siniestro, cuyo origen no fue identificado de inmediato.

La respuesta estuvo a cargo de bomberos de Ponce y la División de Operaciones Especiales (DOE), así como por personal de la oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Ponce.

Tags
Breaking NewsPonceIncendio forestalBomberos de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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