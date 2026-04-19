¡Cuidado en los ríos! Vaguada mantiene vigente la posibilidad de inundaciones repentinas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipa que la cercanía de humedad en la zona provocarían aguaceros que pudieran causar inundaciones repentinas hoy, domingo, en sectores del centro y noroeste de Puerto Rico.

“Todavía tenemos la vaguada bastante cercana al área”, explicó el meteorólogo del SNM Ián Colón.

“En la mañana, como todos estos días, se verán aguaceros sobre el este de Puerto Rico”, agregó. “El potencial de inundaciones se enfoca más en el interior y noroeste de Puerto Rico, donde se espera que la actividad de la tarde sea más fuerte”.

Señaló que la actividad de lluvias en las pasadas horas mantenía, hasta esta mañana, un aviso de inundaciones repentinas para el río Culebrinas, específicamente para el final de la cuenca entre Moca, Aguada y Aguadilla.

De hecho, el SNM exhortó que para todo el fin de semana se trate de evitar la visita de ríos porque la actividad de lluvias podrían provocar aumentos repentinos en los niveles del agua.

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“El suelo ya está saturado, por todas las lluvias que hemos visto desde que esta vaguada comenzó a afectar el agua”, comentó Colón. “Una recomendación sería evitar los ríos en esa zona en el interior y noroeste, que son las que han visto más lluvia, aunque hay que reconocer que las cuencas del sur son más cortas y reaccionan más rápido”.

“Los que decidan visitar un río, que puedan reconocer los cambios en el agua para prevenir cualquier impacto de golpe de agua: cambio de color en el agua, vegetación y estar pendiente río arriba las nubes, para saber si está lloviendo”, añadió.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan exhortó al público a evitar los ríos, pero si alguien va, que pueda identificar los cambios en el agua por si surgiera un golpe repentino. (NOAA)

En cuanto a las condiciones del mar, señaló que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico.

Mientras, espera que a partir de mañana, lunes, comience a reducirse la humedad, hasta finales de la semana.