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SNM extiende aviso de inundaciones para zonas cercanas al río Culebrinas hasta la mañana del domingo

Aunque la lluvia ha mermado considerablemente, la agencia meteorológica advierte sobre el flujo de escorrentías

18 de abril de 2026 - 3:27 PM

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“El río Culebrinas se encuentra fuera de su cauce, a raíz de las fuertes lluvias acontecidas en el área”, afirmó la Uniformada (Archivo / GFR Media)
Varias carreteras que discurren cerca del trayecto del río Culebrinas, entre Aguada, Aguadilla y Moca, quedaron intransitadas debido al desbordamiento del cuerpo de agua debido a la fuerte lluvia.
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Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) mantiene vigente un aviso de inundaciones repentinas hasta las 6:30 de la mañana del domingo para los municipios de Aguada, Aguadilla y Moca, asociado al desbordamiento del río Culebrinas y sus tributarios por las fuertes lluvias que se registraron durante gran parte del sábado.

“Se esperan inundaciones causadas por el exceso de escorrentía en áreas a lo largo del río Culebrinas y sus afluentes en Aguada, Aguadilla y Moca hasta las 6:45 a.m.”, indica el boletín emitido a las 8:17 p.m. del sábado.

“Es inminente o ya se está produciendo la inundación de ríos, arroyos, riachuelos y otras zonas bajas y propensas a inundaciones. Numerosas carreteras permanecen cerradas debido a las inundaciones. Los arroyos siguen creciendo debido al exceso de escorrentía de las lluvias anteriores. Los vados están inundados y podrían ser intransitables”, añade.

La agencia meteorológica sugirió a los conductores precaución en áreas con agua estancada o de movimiento lento. Se espera que el agua acumulada tarde varias horas en circular, especialmente en zonas urbanas con pobre drenaje.

El SNM explicó que a las 8:05 p.m. de este sábado, los medidores del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés) a lo largo del río Culebrinas reportan caudales más elevados de lo normal debido al exceso de escorrentía por las lluvias de los pasados días.

La agencia dijo que el sensor del caudal marcó una etapa de inundación menor.

“Los impactos más significativos se registran a lo largo de la carretera PR-115, entre los kilómetros 26.1 y 26.2, donde las carreteras están intransitables en varios tramos, y en la PR-418, en Valle Coloso, donde varios vehículos quedaron varados y necesitaron ser rescatados”, indica el boletín.

El SNM dijo que, hasta el momento, se han registrado entre 2 y 4 pulgadas de lluvia.

“Los impactos de las inundaciones continuarán, pero no se esperan lluvias adicionales”, concluye el boletín.

Más temprano en la tarde, el municipio de Aguada informó a la agencia que la carretera PR-418, también conocida como camino Coloso, se mantenía cerrada debido al desbordamiento del río Culebrinas y sus afluentes.

También se informó que la carretera PR-115, a la altura del kilómetro 21.9, cerca de la panadería Cielo Mar, en Aguada, estaba intransitable por varias horas debido al desbordamiento del río.

Aunque el agua ha bajado a su nivel, las autoridades sugieren precaución mientras se transitan por carreteras con pobre drenaje.

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Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Más temprano, el meteórologo Ian Colón advirtió que las lluvias más fuertes comenzarían desde tarde en la mañana y se extenderían durante la tarde.

Ante este panorama, el meteorólogo exhortó a la ciudadanía a ejercer precaución.

“Si van de chinchorreo hacia la montaña, tengan mucho cuidado”, indicó.

Colón alertó que los suelos permanecen saturados debido a las lluvias recientes, lo que eleva el riesgo de deslizamientos de terreno.

Además, se mantiene un riesgo de inundaciones que fluctúa de limitado a elevado, con posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas en zonas aisladas, así como crecidas de ríos.

Aunque la actividad más significativa se espera en el interior y oeste, el área metropolitana también podría experimentar lluvias durante la tarde, particularmente en sectores del sur de Carolina, Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo y Bayamón.

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