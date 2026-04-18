Inestabilidad continuará este sábado con lluvias fuertes en el interior y oeste
Persisten riesgos de inundaciones, deslizamientos y corrientes marinas mientras una vaguada mantiene condiciones variables en la isla
18 de abril de 2026 - 8:36 AM
18 de abril de 2026 - 8:36 AM
Una vaguada cercana a Puerto Rico continuará este sábado generando condiciones atmosféricas inestables, con la actividad de lluvia más intensa concentrándose en el interior y el oeste de la isla desde la tarde, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
“Todavía tenemos la vaguada cerca, por eso continúan las condiciones inestables”, explicó el meteórologo Ian Colón, al advertir que las lluvias más fuertes comenzarán desde tarde en la mañana y se extenderán durante la tarde.
Ante este panorama, el meteorólogo exhortó a la ciudadanía a ejercer precaución.
“Si van de chinchorreo hacia la montaña, tengan mucho cuidado”, indicó.
Colón alertó que los suelos permanecen saturados debido a las lluvias recientes, lo que eleva el riesgo de deslizamientos de terreno.
Además, se mantiene un riesgo de inundaciones que fluctúa de limitado a elevado, con posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas en zonas aisladas, así como crecidas de ríos.
De hecho, el SNM mantiene hasta las 12:00 p.m. un aviso vigente para el río Culebrinas, que ha impactado la PR-115 entre Aguada y Aguadilla.
“Si el nivel del río no baja completamente, una vez lleguen las lluvias de la tarde, podría exacerbar las condiciones en esa zona”, advirtió Colón.
⚠️❗RÍO CULEBRINAS❗⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 18, 2026
Flood Warning. | Aviso de Inundaciones.
PR-115 remains impassable in several sections. | PR-115 permanece impasable en varias secciones.
Until | Hasta: 12:00 PM AST Apr 18, 2026.#PRwx pic.twitter.com/mD5PzaI2xw
Aunque la actividad más significativa se espera en el interior y oeste, el área metropolitana también podría experimentar lluvias durante la tarde, particularmente en sectores del sur de Carolina, Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo y Bayamón.
En cuanto a las condiciones marítimas, informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las costas norte y este, incluyendo zonas de Rincón y Aguada.
Asimismo, se reportan condiciones marítimas picadas en las aguas del Atlántico debido al viento.
Colón exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las plataformas oficiales del SNM, reportar emergencias al 9-1-1 y comunicarse con las agencias de manejo de emergencias.
También instó a compartir información y fotos de condiciones peligrosas para ayudar en la respuesta.
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