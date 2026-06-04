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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un hombre en Loíza

El occiso fue encontrado cerca de un parque de pelota

4 de junio de 2026 - 6:18 AM

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La Policía llegó a la escena después de que fuera alertada sobre un joven reportado como desaparecido. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, jueves, en Loíza.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:45 a.m., en las inmediaciones del parque de pelota de la comunidad Miñi Miñi.

Una llamada alertó a la Uniformada sobre “la situación. Al llegar los agentes al lugar, encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indica el informe policiaco.

Por su parte, el teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina indicó que llegaron al lugar después de que fueran contactados por la madre de un joven.

“Una madre pasa al cuartel de Loíza para reportar a su hijo como desaparecido. Nos informa de la última localización de su hijo. Al llegar los primeros respondedores, encuentran la escena de un crimen, donde encuentran un joven que pudiese ser la persona que están reportando desaparecida”, indicó Padín, en entrevista con WAPA TV.

Mientras esperan por confirmación de la identificación oficial, el teniente indicó que la persona reportada como desaparecida tiene 23 años y cuenta con expediente criminal por sustancias controladas, Ley de Armas y estaba bajo investigación por la División de Delitos Sexuales del CIC de Carolina.

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LoízaBreaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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