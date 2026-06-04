Hallan el cuerpo baleado de un hombre en Loíza

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, jueves, en Loíza.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:45 a.m., en las inmediaciones del parque de pelota de la comunidad Miñi Miñi.

Una llamada alertó a la Uniformada sobre “la situación. Al llegar los agentes al lugar, encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indica el informe policiaco.

Por su parte, el teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina indicó que llegaron al lugar después de que fueran contactados por la madre de un joven.

“Una madre pasa al cuartel de Loíza para reportar a su hijo como desaparecido. Nos informa de la última localización de su hijo. Al llegar los primeros respondedores, encuentran la escena de un crimen, donde encuentran un joven que pudiese ser la persona que están reportando desaparecida”, indicó Padín, en entrevista con WAPA TV.

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