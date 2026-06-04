Arrestan en Toa Baja a hombre acusado de maltrato a una persona de edad avanzada y robo agravado

La Policía arrestó este martes en Toa Baja a un hombre de 56 años imputado por cargos de maltrato a una persona de edad avanzada, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que el imputado fue identificado como Roniel Díaz Salgado, quien fue capturado en la barriada Sabana Seca por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Bayamón.

Contra Díaz Salgado pesan cargos por portación, transportación y/o uso de armas de fuego sin licencia y por disparar y/o apuntar armas de fuego. Además, enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada y robo agravado.

La orden de arresto fue expedida el 1 de junio por el juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, quien fijó una fianza de $1 millón.

Tras su arresto, Díaz Salgado compareció ante el tribunal e ingresó al Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.