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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Toa Baja a hombre acusado de maltrato a una persona de edad avanzada y robo agravado

Fue ingresado a prisión tras no prestar la fianza de $1 millón

4 de junio de 2026 - 8:18 PM

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El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía arrestó este martes en Toa Baja a un hombre de 56 años imputado por cargos de maltrato a una persona de edad avanzada, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas.

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La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que el imputado fue identificado como Roniel Díaz Salgado, quien fue capturado en la barriada Sabana Seca por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Bayamón.

Contra Díaz Salgado pesan cargos por portación, transportación y/o uso de armas de fuego sin licencia y por disparar y/o apuntar armas de fuego. Además, enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada y robo agravado.

La orden de arresto fue expedida el 1 de junio por el juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, quien fijó una fianza de $1 millón.

Tras su arresto, Díaz Salgado compareció ante el tribunal e ingresó al Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

El arrestado fue identificado como Roniel Díaz Salgado.
El arrestado fue identificado como Roniel Díaz Salgado. (Suministrada)
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Policía de Puerto RicoBreaking NewsLey de ArmasMaltrato de ancianosTribunal de BayamónToa Baja
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