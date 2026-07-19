¿Qué es el plomo y por qué es peligroso para la salud?

Por siglos, los seres humanos han estado expuestos al plomo, un metal que históricamente se ha utilizado para funciones tan críticas como las tuberías y la fabricación de recipientes, pero cuya exposición también representa un grave riesgo a la salud.

“El nivel normal de plomo en el cuerpo es cero, y hay que partir de esa premisa”, subrayó la pediatra e investigadora Gredia Huerta Montañez.

En 2024, Puerto Rico entró en alerta ante el estimado de que medio millón de clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pudieran estar recibiendo agua a través de tuberías construidas con plomo, escenario que activó un proyecto, en colaboración con el gobierno federal, para reemplazar esas líneas dentro de una década.

Hace apenas unos días, en tanto, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) anunció que reanudaría los trabajos de monitoreo y limpieza de plomo superficial en el barrio Río Abajo de Vega Baja, comunidad que se erigió sobre un antiguo crematorio de basura desde finales de la década de 1970, a consecuencia de una actualización reciente a los estándares de peligrosidad de este metal.

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¿Qué es el plomo y dónde se encuentra?

El plomo es un metal cuya presencia, si bien puede encontrarse de manera natural en el suelo, suele estar vinculada a actividades humanas debido a su uso en productos como la gasolina, pintura y otros procesos industriales, así como su depósito en vertederos.

¿Cómo se produce la intoxicación?

Tanto niños como adultos pueden estar expuestos al plomo a través del consumo de productos contaminados, o realizar actividades de juego o jardinería en suelos con presencia del metal. El plomo también podría transportarse en la vestimenta o calzado de personas que laboran en industrias que utilizan el plomo y transmitirse a un bebé en etapa de gestación o a través de la leche materna. Aunque las personas contaminadas pueden expulsar parte del plomo a través de la orina y la excreta, los huesos “almacenan” parte del metal, con potenciales efectos nocivos a largo plazo.

Muestrean niveles de plomo en residentes de Vega Baja: esta es la razón El evento, convocado por la Agencia federal de Protección Ambiental, impactó a vecinos de la comunidad Brisas del Rosario, donde operó un crematorio.

¿Cómo se identifica la presencia de plomo en el organismo?

El plomo puede identificarse a través de pruebas de sangre.

¿Qué se considera un nivel de plomo excesivo?

Cualquier nivel de plomo en el organismo puede causar daños.

¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento con plomo?

Uno de los riesgos de la exposición al plomo es su efecto “silencioso” en la salud, al tratarse de un metal cuya presencia puede traducirse, sobre todo, en condiciones crónicas. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas a los menores a los 12 y 24 meses de nacidos.

¿Quiénes están en riesgo?

Los niños pequeños son la población en mayor riesgo en caso de intoxicarse con plomo, debido a los efectos a largo plazo que el metal puede producir en materia de desarrollo físico y cognitivo. La exposición al plomo puede resultar en problemas de aprendizaje y crecimiento, hiperactividad, audición limitada y daño cerebral.

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¿Qué se recomienda para evitar el envenenamiento?

Mantener limpias las áreas susceptibles al polvo, como pisos, ventanas y otras superficies en el espacio casero.

No entrar en contacto con pintura a base de plomo, sino recurrir a personal certificado para su remoción.

En el caso de personas que trabajen en lugares expuestos al plomo, dejar la ropa y zapatos en el espacio de trabajo o, de no ser viable, fuera del hogar.

Si se sospecha que las tuberías están fabricadas con plomo, dejar correr el agua por cerca de un minuto antes de consumir. Debe evitarse usar el agua caliente, por su tendencia a extraer el plomo.

Evitar la siembra y consumo de productos en espacios donde se ha identificado la presencia de plomo.

Adoptar una dieta alta en calcio, hierro y vitamina C, y evitar el almacenamiento de comidas o líquidos en recipientes de cristal con plomo o cerámica antigua por largos períodos.

1 / 15 | Gota a gota: así muestrearon los niveles de plomo en la sangre de vecinos de Vega Baja. La comunidad Brisas del Rosario, en Vega Baja, enfrenta un nuevo plan de limpieza por la presencia de plomo en el suelo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 15 Gota a gota: así muestrearon los niveles de plomo en la sangre de vecinos de Vega Baja La comunidad Brisas del Rosario, en Vega Baja, enfrenta un nuevo plan de limpieza por la presencia de plomo en el suelo. Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

¿Qué hacer ante un diagnóstico positivo?

La respuesta a la presencia de plomo dependerá del nivel identificado del metal en la sangre. En los niveles más extremos, se receta un medicamento oral que captura el plomo que se encuentra circulando en la sangre para acelerar su expulsión.