Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de julio de 2026
81°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

¿Qué es el plomo y por qué es peligroso para la salud?

Puerto Rico, como otros lugares, está expuesto a este elemento natural utilizado para la construcción y otras actividades industriales

19 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La comunidad Brisas del Rosario, en el barrio Río Abajo en Vega Baja, es el único sector residencial de Puerto Rico donde la EPA ha identificado niveles excesivos de plomo en el suelo. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Por siglos, los seres humanos han estado expuestos al plomo, un metal que históricamente se ha utilizado para funciones tan críticas como las tuberías y la fabricación de recipientes, pero cuya exposición también representa un grave riesgo a la salud.

RELACIONADAS

“El nivel normal de plomo en el cuerpo es cero, y hay que partir de esa premisa”, subrayó la pediatra e investigadora Gredia Huerta Montañez.

En 2024, Puerto Rico entró en alerta ante el estimado de que medio millón de clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pudieran estar recibiendo agua a través de tuberías construidas con plomo, escenario que activó un proyecto, en colaboración con el gobierno federal, para reemplazar esas líneas dentro de una década.

Hace apenas unos días, en tanto, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) anunció que reanudaría los trabajos de monitoreo y limpieza de plomo superficial en el barrio Río Abajo de Vega Baja, comunidad que se erigió sobre un antiguo crematorio de basura desde finales de la década de 1970, a consecuencia de una actualización reciente a los estándares de peligrosidad de este metal.

¿Qué es el plomo y dónde se encuentra?

El plomo es un metal cuya presencia, si bien puede encontrarse de manera natural en el suelo, suele estar vinculada a actividades humanas debido a su uso en productos como la gasolina, pintura y otros procesos industriales, así como su depósito en vertederos.

¿Cómo se produce la intoxicación?

Tanto niños como adultos pueden estar expuestos al plomo a través del consumo de productos contaminados, o realizar actividades de juego o jardinería en suelos con presencia del metal. El plomo también podría transportarse en la vestimenta o calzado de personas que laboran en industrias que utilizan el plomo y transmitirse a un bebé en etapa de gestación o a través de la leche materna. Aunque las personas contaminadas pueden expulsar parte del plomo a través de la orina y la excreta, los huesos “almacenan” parte del metal, con potenciales efectos nocivos a largo plazo.

Muestrean niveles de plomo en residentes de Vega Baja: esta es la razón

Muestrean niveles de plomo en residentes de Vega Baja: esta es la razón

El evento, convocado por la Agencia federal de Protección Ambiental, impactó a vecinos de la comunidad Brisas del Rosario, donde operó un crematorio.

¿Cómo se identifica la presencia de plomo en el organismo?

El plomo puede identificarse a través de pruebas de sangre.

¿Qué se considera un nivel de plomo excesivo?

Cualquier nivel de plomo en el organismo puede causar daños.

¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento con plomo?

Uno de los riesgos de la exposición al plomo es su efecto “silencioso” en la salud, al tratarse de un metal cuya presencia puede traducirse, sobre todo, en condiciones crónicas. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas a los menores a los 12 y 24 meses de nacidos.

¿Quiénes están en riesgo?

Los niños pequeños son la población en mayor riesgo en caso de intoxicarse con plomo, debido a los efectos a largo plazo que el metal puede producir en materia de desarrollo físico y cognitivo. La exposición al plomo puede resultar en problemas de aprendizaje y crecimiento, hiperactividad, audición limitada y daño cerebral.

¿Qué se recomienda para evitar el envenenamiento?

  • Mantener limpias las áreas susceptibles al polvo, como pisos, ventanas y otras superficies en el espacio casero.
  • No entrar en contacto con pintura a base de plomo, sino recurrir a personal certificado para su remoción.
  • En el caso de personas que trabajen en lugares expuestos al plomo, dejar la ropa y zapatos en el espacio de trabajo o, de no ser viable, fuera del hogar.
  • Si se sospecha que las tuberías están fabricadas con plomo, dejar correr el agua por cerca de un minuto antes de consumir. Debe evitarse usar el agua caliente, por su tendencia a extraer el plomo.
  • Evitar la siembra y consumo de productos en espacios donde se ha identificado la presencia de plomo.
  • Adoptar una dieta alta en calcio, hierro y vitamina C, y evitar el almacenamiento de comidas o líquidos en recipientes de cristal con plomo o cerámica antigua por largos períodos.
La comunidad Brisas del Rosario, en Vega Baja, enfrenta un nuevo plan de limpieza por la presencia de plomo en el suelo.La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) habilitó una clínica, en la Iglesia Pentecostal Monte de Sión, para medir los niveles de plomo en la sangre de los residentes.Unos 30 residentes de Brisas del Rosario –que cuenta con poco más de 200 hogares– se hicieron el análisis de plomo.
1 / 15 | Gota a gota: así muestrearon los niveles de plomo en la sangre de vecinos de Vega Baja. La comunidad Brisas del Rosario, en Vega Baja, enfrenta un nuevo plan de limpieza por la presencia de plomo en el suelo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media

¿Qué hacer ante un diagnóstico positivo?

La respuesta a la presencia de plomo dependerá del nivel identificado del metal en la sangre. En los niveles más extremos, se receta un medicamento oral que captura el plomo que se encuentra circulando en la sangre para acelerar su expulsión.

Fuente: EPA y Dra. Gredia Huerta Montañez

Tags
PlomoEPAAAAVega Baja
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: