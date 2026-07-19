Influencers Andrew y Tristan Tate son detenidos en Miami

Andrew y Tristan Tate, dos hermanos influyentes en las redes sociales cuyas declaraciones a favor de la riqueza, el machismo y la misoginia los han convertido en unas de las figuras más polémicas de Internet, fueron detenidos el sábado en Miami mientras las autoridades británicas solicitaban su extradición para que se enfrentaran a cargos de violación y tráfico sexual.

Los hermanos fueron detenidos por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en virtud de una orden confidencial, según declaró a The Associated Press Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, lo que sitúa a Estados Unidos en el centro de una saga judicial internacional que se ha extendido desde Rumanía hasta Gran Bretaña.

Los fiscales británicos anunciaron el sábado que solicitaban la extradición de los hermanos, acusados de haber violado y traficado con mujeres entre 2010 y 2017.

Los hermanos, con doble nacionalidad estadounidense y británica, se trasladaron a Rumanía en 2016. Fueron detenidos allí en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres con fines de explotación sexual. Negaron dichas acusaciones y el caso no prosperó debido a irregularidades legales y procesales.

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El año pasado, se les permitió salir de Rumanía y volaron a Florida en un jet privado.

Los hermanos deben comparecer ante el tribunal federal de Miami a principios de la próxima semana, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para abordar cuestiones policiales delicadas.

Andrew Tate al lado de su hermano Tristan en una estación policial en Voluntari, Rumania, el 24 de marzo del 2025. (Vadim Ghirda)

Los cargos pendientes en el Reino Unido acusan a los hermanos de haber abusado de mujeres en una zona al norte de Londres, donde se criaron. Sus abogados han afirmado que ellos niegan las acusaciones.

Joseph McBride, el abogado que representa a los hermanos Tate, declaró en una entrevista telefónica el sábado por la noche que no ha podido hablar con sus clientes, pero calificó los cargos británicos de «basura y calumnias» destinadas a hacer fracasar las demandas por difamación presentadas por los hermanos en Estados Unidos.

“Están haciendo todo lo posible para asegurarse de que estos tipos nunca lleguen a comparecer ante el tribunal”, dijo McBride.

“Estamos seguros de que, una vez que un juez competente examine los hechos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos haga frente a este atroz abuso de su propia autoridad, Andrew y Tristan Tate quedarán en libertad. Estados Unidos no hace el trabajo sucio político de Gran Bretaña”, señaló el abogado.

Andrew Tate, de 39 años, saltó a la fama por primera vez como concursante del programa de telerrealidad británico “Big Brother” en 2016. Fue expulsado del programa cuando salió a la luz un vídeo en el que parecía que agredía a una mujer. Tanto él como su hermano Tristan Tate, de 38 años, son partidarios declarados del presidente estadounidense Donald Trump.

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Andrew Tate ha acumulado más de 10 millones de seguidores en X, pero ha sido expulsado de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por infringir las directrices sobre discurso de odio. Entre sus declaraciones más criticadas se encuentran la de que las mujeres que sufren agresiones sexuales deberían asumir parte de la responsabilidad por lo ocurrido, descripciones gráficas de cómo podría atacar a las mujeres y críticas a las personas que buscan tratamiento para enfermedades mentales.

Los hermanos Tate han negado sistemáticamente las acusaciones de abuso y trata de personas, alegando que las declaraciones violentas y misóginas se han sacado de contexto o que solo eran bromas.

En un comunicado emitido el sábado, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido declaró que, además de los cargos anunciados públicamente contra los hermanos en 2025, relacionados con presuntos delitos contra tres mujeres, la Fiscalía presenta ahora un total de 38 nuevos cargos relacionados con “cuatro víctimas adicionales”.

Ambos hermanos están acusados de violación y trata de personas. Andrew Tate se enfrenta a un cargo adicional por lucrarse con la prostitución, así como a 19 cargos “por delitos relacionados con imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema”, según las autoridades británicas.