Plomo en el suelo: EPA propone nueva limpieza para el antiguo crematorio de Vega Baja

Mediante comunicado de prensa, la EPA informó este miércoles que está tomando estas medidas tras revisar los resultados de muestreo basado en datos científicos recientes, “que justifican una visión que exige mayores protecciones en cuanto al plomo en zonas residenciales”.

Según la actualización propuesta, la EPA limpiaría ocho propiedades residenciales adicionales y muestrearía otras cuatro cercanas para determinar si es necesario realizar más limpiezas.

“Las familias no deberían tener que preocuparse por el plomo en el suelo alrededor de sus hogares”, dijo el administrador de la Región 2 de la EPA, Michael Martucci. “La EPA está utilizando la ciencia actual y las muestras recientes para enfocar los trabajos de limpieza adicional en donde hay mayor necesidad para proteger mejor a la comunidad de Brisas del Rosario”, añadió.

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La EPA celebrará una reunión comunitaria este viernes, 17 de julio, de 5:00 a 7:00 p.m., en la Iglesia Pentecostal Monte de Sión, para ofrecer una visión general de la propuesta de limpieza y contestar preguntas. Además, el Departamento de Salud realizará, por separado, análisis gratuitos con pinchazo en los dedos para detectar plomo en la sangre a quienes estén interesados.

El antiguo crematorio de Vega Baja consiste en un área residencial y no residencial, que se utilizó como vertedero y crematorio de residuos sólidos entre 1948 y 1979. Posteriormente, se construyeron viviendas en partes del vertedero, lo que aún podría exponer a los residentes a la contaminación por plomo y otros metales pesados.

La EPA instalaría barreras protectoras donde no sea posible excavar y utilizaría restricciones en propiedades donde persista la contaminación accesible. (Archivo)

En 2020, la EPA seleccionó el plan original de limpieza del suelo. Bajo ese plan, la EPA removió el suelo contaminado de las propiedades residenciales, lo reemplazó con tierra limpia y sembró vegetación para restaurar las áreas excavadas. También, consolidó parte del suelo contaminado en la parte no residencial del sitio, lo cubrió y exigió restricciones de uso donde aún había contaminación.

La actualización propuesta, destaca el comunicado, utilizaría un enfoque de limpieza similar al del plan original, pero con niveles “más estrictos” para dictar dónde deben tratarse los suelos. La EPA eliminaría el suelo contaminado con plomo de las propiedades residenciales adicionales, transportaría el suelo fuera del lugar, colocaría tierra limpia en las zonas excavadas y restauraría las zonas perturbadas con vegetación.

Además, instalaría barreras protectoras donde no sea posible excavar y utilizaría restricciones en propiedades donde persista la contaminación accesible, a fin de evitar el contacto.

La actualización propuesta –formalmente llamada “Explicación de Diferencias Significativas”– y los documentos relacionados están disponibles en este enlace.