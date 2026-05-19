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EPA asigna fondos para fortalecer sistema de agua potable en Puerto Rico

La partida permitirá monitorear, reducir químicos y fortalecer la infraestructura en distintas comunidades alrededor de la isla

19 de mayo de 2026 - 4:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varias plantas y estaciones de bomba de agua potable que no cuentan con generador están fuera de servicio hasta que se reestablezca el sistema eléctrico. (Archivo/GFR)
La partida, ascendente a $11,407,000, está destinada a atender la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. (Archivo/ El Nuevo Día)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) asignó sobre $11 millones en fondos para atender la presencia de químicos permanentes en el suministro de agua potable de la isla, anunció a través de una comunicación escrita este martes la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

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La primera ejecutiva anunció que la partida, ascendente a $11,407,000 y destinada a atender la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, provienen de fondos asociados al programa federal Contaminantes Emergentes en Comunidades Pequeñas o Desfavorecidas (EC-SDC, en inglés). Además, forma parte de una estrategia integral de la EPA para proteger la salud pública y asegurar agua potable segura para todas las comunidades.

“Estos fondos nos permiten fortalecer nuestros sistemas de agua potable, modernizar infraestructura esencial y responder de forma más efectiva a la presencia de contaminantes emergentes en nuestras comunidades”, dijo la gobernadora.

Por su parte, el administrador regional de la EPA, Michael Martucci, destacó que “toda persona en Puerto Rico merece tener la confianza de que el agua que sale de su grifo es segura”.

“Este financiamiento les brinda a las comunidades de Puerto Rico más herramientas para realizar pruebas de PFAS y otros contaminantes emergentes, planificar soluciones a largo plazo y llevar a cabo las mejoras de infraestructura necesarias para proteger la salud pública”, agregó.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que inició en la madrugada de este martes los trabajos para reparar una avería detectada el domingo en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, en la zona de Manatí.La corporación pública aseguró que las reparaciones podrían dejar sin agua a entre 165,000 y 168,000 abonados.Esta toma muestra como lucía el área de acceso al Superacueducto.
1 / 19 | Crisis en el servicio de agua: varios municipios afectados por ruptura del Superacueducto en Manatí. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que inició en la madrugada de este martes los trabajos para reparar una avería detectada el domingo en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, en la zona de Manatí. - Ramon "Tonito" Zayas

Al detalle el uso de los fondos

La gobernadora enfatizó en que el programa EC-SDC representa una inversión nacional de $1,000 millones y ayudará a las comunidades a enfrentar contaminantes emergentes en el agua potable.

Asimismo, indicó que los fondos podrán utilizarse para realizar pruebas y monitoreo de calidad del agua, identificar contaminación por químicos emergentes, planificar soluciones a largo plazo, mejorar y modernizar infraestructura de agua potable, así como apoyar sistemas de agua y pozos privados en comunidades vulnerables.

“Con esta asignación, la EPA ha puesto a disposición un total de $5,000 millones en cinco años a través de este programa. Además, existen más de $6,500 millones disponibles en financiamiento a bajo interés mediante el programa Water Infrastructure Finance and Innovation Act (WIFIA), que también puede utilizarse para atender estos contaminantes”, sostuvo.

González Colón argumentó que una inversión a esta escala ayudará a reducir los costos de tratamiento, mejorar la toma de decisiones de los sistemas de agua, y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías para la eliminación de contaminantes.

Asimismo, señaló que la iniciativa PFAS OUTreach (PFAS OUT) de la EPA continúa trabajando directamente con comunidades y sistemas de agua para reducir la exposición a estos contaminantes, especialmente en zonas rurales y comunidades con menos recursos.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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