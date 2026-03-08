En espera de permiso de la EPA para comenzar gasificación de unidades en Palo Seco

El proyecto de gasificación de dos unidades de la central Palo Seco aún aguarda por el aval de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para iniciar la fase de construcción, informó este domingo el zar de Energía, Josué Colón.

Al citar estimados de Genera PR, empresa que opera la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ingeniero estimó que el proceso comenzaría en verano y se extendería dos meses por cada unidad. Durante la construcción, se realizarían otras reparaciones que requieran las unidades 3 y 4 de la central toabajeña.

“Se requiere que la EPA apruebe el permiso para poder comenzar con la construcción. Ya los componentes están en la planta. Si el proceso que indica Genera se da conforme a los estimados que ellos tienen, que es de dos a tres meses, el proceso de permisos, yo diría que para verano pudiera estar comenzando con una de las unidades y, posteriormente, la próxima unidad. No se van a realizar simultáneamente”, dijo el también director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

PUBLICIDAD

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó el viernes, mediante una resolución, la petición de Genera PR para transicionar las dos unidades principales de Palo Seco a utilizar gas natural como combustible principal, y el búnker C –un derivado del petróleo que actualmente queman– se mantendría como respaldo.

Las mencionadas unidades tienen capacidad de 216 megavatios cada una. Ambas comenzaron operaciones comerciales entre 1967 y 1968.

En el pasado, estos proyectos de gasificación han enfrentado la oposición de comunidades cercanas al área del desarrollo. Al ser cuestionado al respecto, Colón indicó que escucharán “cualquier planteamiento que puedan tener las comunidades aledañas a la Central Palo Seco”. Pero recordó que el proceso que se siguió en el NEPR permitía comentarios de cualquier persona.

“Toda la data que se está utilizando indica que va a haber beneficio económico, o sea, el costo de electricidad va a ser más barato. Y, en cuanto a la contaminación que puedan producir esas dos unidades y su operación, esta conversión hace que se reduzca la contaminación que emiten sobre 70%”, subrayó Colón.

El ex director ejecutivo de la AEE también destacó que, este año, se repararán unidades que generan 600 megavatios. Entre ellas, mencionó que ya se completaron los arreglos programados en la unidad 2 de AES, en Guayama, que añadió 250 megavatios al sistema. Además, hay mejoras programadas para la unidad 9 de Aguirre, la 3 de Palo Seco y las 6 y 7 de San Juan.

“En el día de hoy, específicamente, la reserva del sistema está en sobre los 1,400 megavatios”, resaltó Colón, quien agregó que todas las reparaciones deben estar completadas previo al inicio de la temporada de huracanes, el 1 de junio. La de Aguirre, no obstante, será para finales de año porque “sufrió una avería mayor en el generador”, mencionó.

PUBLICIDAD

Reacciona al cambio de jefatura en LUMA

De otra parte, aunque todavía no se ha reunido con la ingeniera Janisse Quiñones, el zar de Energía le dio la bienvenida como nueva principal oficial ejecutiva (CEO, en inglés) de LUMA Energy, y subrayó su “mejor disposición de seguir colaborando” con el consorcio.

Janisse Quiñones, nueva principal oficial ejecutiva de LUMA Energy. (Captura)

“LUMA es una compañía privada. Es un operador privado que fue contratado por el gobierno de Puerto Rico, específicamente bajo una APP. Han realizado múltiples cambios desde el 2020, que ellos entraron en servicio, este es uno más. Esperemos que sirva para el bien de todos los ciudadanos que estamos aquí en Puerto Rico”, dijo el funcionario, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

No obstante, recalcó que tal cambio no altera la intención de la administración de Jenniffer González de cancelar el contrato con el consorcio que administra la red de transmisión y distribución eléctrica.