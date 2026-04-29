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Mexicano se declara culpable de hacerse pasar por agente fronterizo para afectar deportaciones

La camioneta en la que se transportaba llevaba una placa que tenía mal escrito las palabras “federal truck”

29 de abril de 2026 - 10:37 PM

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Álvarez González permaneció en Estados Unidos una vez que expiró su visa de turista, con la cual ingresó al país hace varias décadas, informó la fiscalía federal. (La Nación Argentina / GDA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un mexicano que vive en Estados Unidos se declaró culpable de hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y de seguir a agentes federales de inmigración para distraerlos mientras realizaban misiones de control migratorio en el sur de California.

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Jaime Ernesto Álvarez González admitió que el pasado 8 de enero siguió a un agente de la Patrulla Fronteriza mientras conducía por un vecindario de San Diego, según la fiscalía federal para el Distrito Sur de California.

Los fiscales indicaron que la camioneta Ford F-150 de color negro de Álvarez González --un modelo que también es utilizado por agentes federales encubiertos-- llevaba un portaplacas con la leyenda “federal truck” (camioneta federal) en letras pequeñas, aunque la palabra “federal” estaba mal escrita. Colocó una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas y antenas de radio de comunicaciones que no funcionaban en el techo, según la denuncia. Del espejo retrovisor colgaban unas esposas.

El agente abortó su misión cuando vio que Álvarez González lo seguía, creyendo falsamente que otros agentes se reportarían al lugar del incidente, de acuerdo con la fiscalía federal.

Cuando los verdaderos agentes confrontaron a Álvarez González, él les “gritó obscenidades y exigió que los agentes se retiraran de la comunidad de Linda Vista”, indicaron los fiscales. En un momento dado llegaron otros tres vehículos y comenzaron a hostigar a los agentes y perseguirlos por la autopista.

Según la fiscalía, Álvarez González había hecho un video en el que decía que buscaba a agentes federales que trabajaban en operativos migratorios y que había traído a sus “refuerzos”. También tenía una placa falsa del FBI.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

Se declaró culpable de un cargo de suplantación de un agente federal y de tres cargos de posesión ilegal de armas de fuego. Su defensor público federal no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Álvarez González permaneció en Estados Unidos una vez que expiró su visa de turista, con la cual ingresó al país hace varias décadas, informó la fiscalía federal.

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