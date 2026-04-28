Por segunda vez: imputan a exdirector del FBI, ahora por una publicación en Instagram
Aún no se conocen los cargos específicos presentados por la Administración Trump contra James Comey
28 de abril de 2026 - 2:35 PM
28 de abril de 2026 - 2:35 PM
Washington- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), consiguió que un gran jurado impute por segunda vez al exdirector del FBI, James Comey, esta vez por un post de Instagram que fue criticado por los aliados del mandatario, según informan medios este martes.
Aún no se conocen los cargos específicos presentados por la Administración de Donald Trump contra Comey, que ya ganó una apelación para desestimar un primer caso del DOJ en su contra, pero se espera que estén relacionados con una publicación en Instagram de mayo de 2025 que podría interpretarse como una amenaza contra Trump, informó Fox News.
