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¿Cara a cara o virtual? La incógnita que rodea el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cita prevista para este domingo podría marcar un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas

13 de junio de 2026 - 2:56 PM

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El presidente Donald Trump habla durante la 158ª Observación Nacional del Día de los Caídos, coincidiendo con el 250 aniversario de la nación, en el Anfiteatro Memorial del Cementerio Nacional de Arlington, el lunes 25 de mayo de 2026, en Arlington, Virginia (AP Photo/Alex Brandon). (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Representantes de Estados Unidos e Irán tendrán el domingo una reunión virtual junto con los mediadores paquistaníes y cataríes para firmar de forma electrónica un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz, informó este sábado el diario digital estadounidense Axios.

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El llamado memorando de entendimiento extendería el alto el fuego vigente desde abril durante otros 60 días y facilitaría la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agregó el medio.

Fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron que la firma se realizará de forma virtual por razones logísticas.

Esa firma sería el resultado de casi tres meses de negociaciones entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás, con las mediaciones de Pakistán, Catar, Egipto y Turquía.

El acuerdo pondría fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán y podría contribuir a estabilizar los mercados energéticos, afectados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial antes del conflicto.

Trump viajará el lunes a Francia para participar en la cumbre del G7, donde espera verse también con los líderes de Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos, con quienes abordará la situación con Irán.

Según fuentes estadounidenses, también fue invitado el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, quien no puede acudir por problemas de agenda, mientras que no se espera la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Trump anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo y que “inmediatamente después” el estrecho de Ormuz “estará abierto para todos”.

Pakistán también anunció que se espera la firma dentro de las próximas 24 horas, pero el Ministerio de Exteriores iraní descartó que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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