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Padres de bebé hallado vivo en la morgue de un hospital de Arizona no serán acusados

El infante, de un año y medio, había sido declarado muerto tras ser encontrado en la piscina de un familiar

30 de julio de 2026 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Mercy Gilbert Medical Center, donde trasladaron al bebé de 18 meses que fue hallado en la piscina de un familiar en Arizona. (Ross D. Franklin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades de Arizona no presentarán cargos contra los padres de un niño pequeño que fue declarado fallecido tras ser hallado en la piscina familiar, pero que, horas más tarde, respiraba en la morgue de un hospital en el estado.

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La policía de Gilbert había recomendado que se presentaran cargos por negligencia. Sin embargo, la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, afirmó que era poco probable que se lograra una condena más allá de toda duda razonable.

“La familia había instalado varios cierres de seguridad para niños y había tomado diversas medidas de seguridad, y había varios adultos presentes en la vivienda, todos los cuales creían que alguien estaba vigilando al niño”, declaró Mitchell el miércoles. “Además, la investigación no encontró pruebas de que los padres mostraran signos evidentes de estar bajo los efectos de alguna sustancia”.

El 8 de febrero se envió a los servicios de emergencia a la vivienda tras recibir una alerta por un ahogamiento. Estos aplicaron medidas de reanimación al niño de 18 meses antes de trasladarlo a un hospital, donde se certificó su fallecimiento aproximadamente una hora más tarde.

Sin embargo, unas cinco horas más tarde, se informó a la policía de que el niño respiraba, y fue trasladado en avión a otro hospital. El niño sobrevivió.

A principios de este mes, el Mercy Gilbert Medical Center, donde el niño fue ingresado inicialmente, calificó la situación de “desgarradora”, pero se negó a dar más detalles.

El hospital afirmó que había llevado a cabo una “revisión exhaustiva de todos los aspectos de la atención prestada para averiguar qué había ocurrido e introducir cambios significativos que reforzaran nuestra atención”.

Los agentes de policía de Gilbert que se encontraban en el hospital afirmaron haber observado en varias ocasiones posibles signos de vida, pero, a pesar de ello, el niño fue trasladado a una “sala frigorífica”, que hace las veces de morgue, según los documentos obtenidos por The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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