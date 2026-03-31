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Vetan medida que buscaba poner nombre de Charlie Kirk a una autopista en Arizona

La gobernadora demócrata Katie Hobbs sugirió que los republicanos están inyectando política en la decisión

30 de marzo de 2026 - 7:56 PM

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Kirk, activista conservador conocido por sus debates universitarios, fue asesinado el año pasado durante un acto en la Universidad de Utah Valley. (John Locher)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

No habrá autopista Charlie Kirk en su estado natal de Arizona. La razón: la política, aunque exactamente de quién es la culpa se ha convertido en un punto de debate.

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Kirk, activista conservador conocido por sus debates universitarios, fue asesinado el año pasado durante un acto en la Universidad de Utah Valley. Los republicanos de Arizona, donde tiene su sede la organización Turning Point USA de Kirk, aprobaron una ley para añadir el nombre de Kirk a la Loop 202, una autopista que atraviesa la extensa zona de Phoenix.

La gobernadora demócrata Katie Hobbs la vetó el viernes.

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos.Según varios vídeos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado, ante centenares de personas, bajo una carpa con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong.”Kirk fundó, en 2012, la organización Turning Point USA, grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios. Con el tiempo, se alineó estrechamente con el presidente Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política.
1 / 15 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley

En un mensaje de veto dirigido a los legisladores estatales, Hobbs denunció la violencia política, pero sugirió que los republicanos habían inyectado indebidamente la política en una decisión que correspondía tomar a una junta estatal que da nombre a las carreteras históricas.

“Seguiré trabajando para encontrar soluciones que unan a la gente, pero este proyecto de ley se queda corto al insertar la política en una función de gobierno que debería seguir siendo no partidista”, escribió Hobbs.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

El presidente republicano del Senado estatal, Warren Petersen, que patrocinó la legislación, dijo que fue Hobbs quien practicó la política rompiendo con “una antigua tradición de Arizona” de reconocer a las personas que tuvieron un impacto en la sociedad.

El veto “dice a la gente que el reconocimiento depende ahora de la alineación política, no de la contribución”, dijo Petersen en un comunicado. “Así no es como Arizona ha enfocado nunca estas decisiones, y es un cambio decepcionante para nuestro estado”.

La Plaza de la Democracia en el Capitolio se convirtió este domingo en un centro de adoración desde el cual decenas de personas recordaron la vida y misión del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, asesinado de un disparo, hace alrededor de un mes, en un acto público en Utah.“Él era mi ejemplo a seguir por la forma en que llevaba el mensaje, que era sentarse a hablar con universitarios y con otras personas que llegaban a debatirle. Ver que lo hayan asesinado y que mucha gente se burlara de esa manera, ante su muerte, encendió un ardor en mí de que no podía quedarme callada”, indicó Coral Maysonet Navarro.Mientras, Carol Navarro, madre de Coral, destacó que Kirk “llevaba la voz del Señor de manera diferente” a los jóvenes y los confrontaba con la palabra. “Esa sabiduría, la llevaba a palabras sencillas para que ellos entendieran y redimieran su camino”, señaló.
1 / 11 | Con pancartas, camisas y mensajes: así recordaron a Charlie Kirk frente al Capitolio. La Plaza de la Democracia en el Capitolio se convirtió este domingo en un centro de adoración desde el cual decenas de personas recordaron la vida y misión del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, asesinado de un disparo, hace alrededor de un mes, en un acto público en Utah. - alexis.cedeno

Legisladores de más de 20 estados han presentado más de cinco docenas de proyectos de ley para honrar a Kirk, según un análisis de Associated Press realizado con el programa informático de seguimiento de proyectos de ley Plural. Muchos proponen dar el nombre de Kirk a objetos o crear un día oficial en su memoria. Otros invocan el nombre de Kirk para medidas que protegerían los derechos de libertad de expresión en los campus universitarios o animarían a las escuelas a enseñar el papel de los valores judeocristianos en la historia de Estados Unidos.

Arizona y Florida fueron de los primeros estados en dar su aprobación definitiva a la legislación inspirada en Kirk.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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