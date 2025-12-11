Opinión
El juez decidirá el grado de acceso a los medios en el caso del asesinato de Charlie Kirk

Los abogados de Tyler Robinson pretenden limitar la presencia de la prensa en el juicio

11 de diciembre de 2025 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una bandera nacional cuelga sobre el lugar donde el activista conservador Charlie Kirk. (Jesse Bedayn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los abogados del hombre de 22 años de Utah acusado de matar a Charlie Kirk deberán comparecer ante el tribunal el jueves, mientras presionan para limitar aún más el acceso de los medios de comunicación en el caso criminal de alto perfil.

RELACIONADAS

Un juez de Utah está sopesando el derecho del público a conocer los detalles del caso de Tyler Robinson frente a la preocupación de sus abogados de que el enjambre de atención mediática pueda interferir en su derecho a un juicio justo.

El equipo jurídico de Robinson y la oficina del sheriff del condado de Utah han pedido al juez Tony Graf que prohíba las cámaras en la sala.

Los fiscales han acusado a Robinson de asesinato con agravantes en el tiroteo del 10 de septiembre contra el activista conservador en el campus de la Universidad Utah Valley en Orem, a pocos kilómetros al norte del juzgado de Provo. Tienen previsto solicitar la pena de muerte.

Se esperaba que Robinson compareciera en persona el jueves después de haber comparecido anteriormente ante el tribunal a través de vídeo o audio desde la cárcel, según una orden de transporte.

La Plaza de la Democracia en el Capitolio se convirtió este domingo en un centro de adoración desde el cual decenas de personas recordaron la vida y misión del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, asesinado de un disparo, hace alrededor de un mes, en un acto público en Utah.“Él era mi ejemplo a seguir por la forma en que llevaba el mensaje, que era sentarse a hablar con universitarios y con otras personas que llegaban a debatirle. Ver que lo hayan asesinado y que mucha gente se burlara de esa manera, ante su muerte, encendió un ardor en mí de que no podía quedarme callada”, indicó Coral Maysonet Navarro.Mientras, Carol Navarro, madre de Coral, destacó que Kirk “llevaba la voz del Señor de manera diferente” a los jóvenes y los confrontaba con la palabra. “Esa sabiduría, la llevaba a palabras sencillas para que ellos entendieran y redimieran su camino”, señaló.
1 / 11 | Con pancartas, camisas y mensajes: así recordaron a Charlie Kirk frente al Capitolio. La Plaza de la Democracia en el Capitolio se convirtió este domingo en un centro de adoración desde el cual decenas de personas recordaron la vida y misión del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, asesinado de un disparo, hace alrededor de un mes, en un acto público en Utah. - alexis.cedeno

Una coalición de organizaciones informativas nacionales y locales, entre ellas The Associated Press, lucha por preservar el acceso de los medios de comunicación al caso.

Graf ya ha hecho concesiones para proteger la presunción de inocencia de Robinson antes de un juicio, coincidiendo en que el caso ha atraído una atención pública “extraordinaria”.

Graf celebró una vista a puerta cerrada el 24 de octubre en la que los abogados discutieron la vestimenta de Robinson en la sala y los protocolos de seguridad. En virtud de una resolución posterior del juez, Robinson puede vestir ropa de calle en el tribunal durante las audiencias previas al juicio, pero debe ser sujetado físicamente por motivos de seguridad. Graf también prohibió a los medios de comunicación que filmaran o fotografiaran las ataduras de Robinson después de que sus abogados argumentaran que la difusión de imágenes de él con grilletes y vestido con ropa de la cárcel podría perjudicar a los futuros miembros del jurado.

Michael Judd, abogado de la coalición de medios de comunicación, ha instado a Graf a que permita a las organizaciones de prensa opinar sobre cualquier futura solicitud de audiencias a puerta cerrada u otras limitaciones.

Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.El servicio conmemorativo para Kirk, a quien Trump atribuye un papel decisivo en su victoria electoral de 2024, convocaría a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el polémico líder de 31 años.Walt Nauta, asistente personal del presidente Donald Trump, a la izquierda, y Daniel Torok, fotógrafo principal de la Casa Blanca, cargan documentos al llegar a la Base Aérea Luke.
1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong

La presencia de los medios de comunicación en las vistas de Utah ya es limitada, y los jueces suelen designar a un fotógrafo y un camarógrafo para documentar una vista y compartir sus imágenes con otras organizaciones de noticias. Los periodistas adicionales pueden asistir normalmente para escuchar y tomar notas, al igual que los miembros del público.

Judd escribió en recientes escritos que un tribunal abierto “salvaguarda la integridad del proceso de determinación de los hechos” al tiempo que fomenta la confianza pública en los procedimientos judiciales. En Estados Unidos, los procesos penales están abiertos al público desde hace mucho tiempo, lo que demuestra que los juicios pueden celebrarse de forma justa sin restringir el trabajo de los periodistas para mantener informado al público.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, ha pedido total transparencia: “Merecemos que haya cámaras ahí dentro”. Su marido fue un aliado del presidente Donald Trump que trabajó para orientar a los votantes jóvenes hacia el conservadurismo.

El equipo legal de Robinson dice que su publicidad previa al juicio llega hasta la Casa Blanca, con Trump anunciando poco después de la detención de Robinson: “Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, y “Espero que reciba la pena de muerte.”

Charlie Kirk, Utah, Estados Unidos, Donald Trump
