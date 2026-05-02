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Asesinan a dos jóvenes en el terminal de carros públicos de Cayey

La Policía confirmó que otros tres hombres, incluido un menor de 17 años, resultó herido de bala

2 de mayo de 2026 - 8:27 AM

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No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Una imagen de archivo de una escena del crimen. (Archivo .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un doble asesinato ocurrió en la noche del viernes en la calle Baldorioty, frente al terminal de carros públicos en Cayey, informó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre unas personas heridas de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un joven identificado como Yan O. Silva López, de 22 años, residente de Aguas Buenas.

Mientras, otro joven, identificado como Kelvin A. Santiago Rodríguez, de 26 años y vecino de Cayey, fue transportado a un hospital, donde falleció.

Tres heridos, entre ellos un menor

La Policía confirmó que otros tres hombres, entre ellos un adolescente de 17 años, resultaron heridos de bala en el violento incidente. El menor fue trasladado a un hospital en San Juan.

Sobre los otros heridos, se detalló que uno, de Comerío, sufrió un roce de bala en un glúteo y el otro, de Cayey, una herida en una pierna. Ambos fueron atendidos en un hospital y dados de alta en condición estable.

“En la escena se ocuparon varias piezas de evidencia”, indica el informe policial.

Este caso fue investigado inicialmente por el agente Eliut Ortiz, del Distrito de Cayey. Posteriormente, fue referido al agente Wilfredo Burgos, de la División de Homicidios de Caguas, que junto al fiscal Carlos Goyco, se hizo cargo de la investigación.

La escena fue trabajada por el Instituto de Ciencias Forenses, confirmó la Policía.

Con este doble asesinato, ascienden a 159 las muertes violentas registradas este año, 13 más que para la misma fecha en 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCayey Asesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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