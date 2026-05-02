Tribunal restringe el acceso al aborto en Estados Unidos al impedir recetar mifepristona por correo

Un tribunal federal de apelaciones restringió el acceso a uno de los medios más comunes para abortar en Estados Unidos al bloquear el envío por correo de píldoras de mifepristona.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente de manera presencial en clínicas.

“El aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos con medicamentos y socava su política de que ‘todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y es, por lo tanto, una persona legal’”, señala la determinación del panel, refiriéndose a la Administración de Alimentos y Medicamentos por sus siglas en inglés.

Desde el fallo de la Corte Suprema en 2022, el cual revocó el fallo del caso Roe vs. Wade y permitió la aplicación de vetos al aborto, las píldoras enviadas por correo se han convertido en una vía importante para acceder a abortos, inclusive en estados donde rigen prohibiciones.