Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal restringe el acceso al aborto en Estados Unidos al impedir recetar mifepristona por correo

Prohibe el envío de recetas para la píldora abortiva

2 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta fotografía del 18 de julio de 2024 muestra píldoras de mifepristona en una clínica de Planned Parenthood, en Ames, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall) (Charlie Neibergall)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tribunal federal de apelaciones restringió el acceso a uno de los medios más comunes para abortar en Estados Unidos al bloquear el envío por correo de píldoras de mifepristona.

RELACIONADAS

Un panel del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente de manera presencial en clínicas.

“El aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos con medicamentos y socava su política de que ‘todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y es, por lo tanto, una persona legal’”, señala la determinación del panel, refiriéndose a la Administración de Alimentos y Medicamentos por sus siglas en inglés.

Desde el fallo de la Corte Suprema en 2022, el cual revocó el fallo del caso Roe vs. Wade y permitió la aplicación de vetos al aborto, las píldoras enviadas por correo se han convertido en una vía importante para acceder a abortos, inclusive en estados donde rigen prohibiciones.

“Esto va a afectar el acceso de los pacientes al aborto y a la atención por aborto espontáneo en todos los estados del país”, advirtió Julia Kaye, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Cuando se restringe la telemedicina, las comunidades rurales, las personas con bajos ingresos, las personas con discapacidad, los sobrevivientes de violencia de pareja y las comunidades de color son quienes más sufren”.

Tags
Breaking NewsAborto
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 2 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: