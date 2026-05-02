Donald Trump cumplirá su amenaza: Estados Unidos retirará 5,000 soldados de Alemania en los próximos meses

Washington- Estados Unidos retirará unos 5,000 soldados de Alemania en los próximos seis a 12 meses, dijo el Pentágono el viernes, cumpliendo la amenaza del presidente Donald Trump mientras choca con el líder alemán por la guerra de Estados Unidos con Irán.

Trump había amenazado con retirar algunas tropas del aliado de la OTAN a principios de esta semana después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por los líderes iraníes y criticara la falta de estrategia de Washington en la guerra.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado que la “decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de la fuerza del Departamento en Europa y es en reconocimiento de las necesidades del teatro y las condiciones sobre el terreno.”

Alemania alberga varias instalaciones militares estadounidenses, como los cuarteles generales de sus comandos europeo y africano, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde se trató a bajas de las guerras de Afganistán e Irak. También hay misiles nucleares estadounidenses estacionados en el país.

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El número de tropas que abandonarían Alemania supondría el 14% de los 36.000 militares estadounidenses destinados allí.

La noticia de la retirada de las tropas suscitó la rápida oposición de los demócratas en el Congreso y de un grupo de expertos de línea dura de Washington. Dijeron que la medida beneficiaría al presidente ruso Vladimir Putin y debilitaría los intereses de seguridad de Estados Unidos.

La retirada “sugiere que los compromisos estadounidenses con nuestros aliados dependen del estado de ánimo del presidente”, declaró el senador Jack Reed, de Rhode Island, demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado.

1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS 1 / 25 Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. DVIDS Compartir

“El presidente debe poner fin inmediatamente a esta acción temeraria antes de que provoque consecuencias irreversibles para nuestras alianzas y nuestra seguridad nacional a largo plazo”, declaró Reed.

Bradley Bowman, académico de la Fundación para la Defensa de las Democracias, afirmó que la presencia militar estadounidense en Alemania y en otros lugares de Europa “no sólo refuerza la disuasión frente a nuevas agresiones del Kremlin, sino que también facilita la proyección del poder militar estadounidense en el Mediterráneo, Oriente Medio y África”.

Trump ignoró las preguntas de los periodistas sobre la retirada el viernes mientras abordaba el Air Force One en Ocala, Florida, tras un mitin para promocionar su agenda económica.

Trump hizo una amenaza similar en su primer mandato, diciendo que retiraría a unos 9,500 de los aproximadamente 34,500 soldados estadounidenses que entonces estaban estacionados en Alemania, pero no inició el proceso y el presidente demócrata Joe Biden detuvo formalmente la retirada prevista poco después de asumir el cargo en 2021.

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El mercurial líder estadounidense lleva años reflexionando sobre la posibilidad de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania y ha arremetido contra la OTAN por su negativa a ayudar a Washington en la guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidense-israelíes contra Irán.

Trump escribió el miércoles en las redes sociales que Estados Unidos estaba revisando la posible reducción de tropas en Alemania, y que pronto se tomaría una “decisión”. El jueves, seguía pensando en Merz, publicando que el líder alemán debería “dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia/Ucrania” y a “arreglar su país roto” que a preocuparse por Irán.

Los aliados estadounidenses en la OTAN se han preparado para una retirada de tropas de Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo, con Washington advirtiendo que Europa tendría que velar por su propia seguridad, incluida la de Ucrania, en el futuro.

La base aérea estadounidense Ramstein en Landstuhl, Alemania, el 23 de noviembre del 2025. (Boris Roessler/dpa via AP) (Boris Roessler)

Dependiendo de las operaciones, ejercicios y rotaciones de tropas, entre 80,000 y 100,000 efectivos estadounidenses suelen estar estacionados en Europa. Los aliados de la OTAN llevan más de un año esperando que las tropas estadounidenses desplegadas después de que Rusia lanzara su guerra total contra Ucrania en febrero de 2022 fueran las primeras en marcharse.

Ed Arnold, experto en seguridad europea del Royal United Services Institute, o RUSI, de Londres, afirmó que Europa está más preocupada por cuestiones como un redespliegue estadounidense de sistemas de misiles Patriot y munición desde Alemania a Oriente Medio.