Miles de soldados estadounidenses adicionales se dirigen a Oriente Medio

Washington- Miles de tropas estadounidenses adicionales se dirigen a Oriente Medio mientras la administración Trump ha insistido en que se han logrado avances en las conversaciones con Irán y ha amenazado con una escalada bélica si no se llega pronto a un acuerdo.

El portaaviones USS George H.W. Bush se desplegó el martes y está previsto que se dirija a Oriente Medio junto con tres destructores, según informaron dos funcionarios estadounidenses. El grupo de ataque del portaaviones está formado por más de 6,000 marineros.

Se produce cuando miles de soldados de la 82ª División Aerotransportada también han comenzado a llegar a la región, según otros dos funcionarios estadounidenses que, como los demás, hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes militares sensibles.

Aunque la mayoría de esas tropas forman parte de una rotación de fuerzas planificada antes de la guerra, algunas se encuentran entre los aproximadamente 1,500 paracaidistas que la administración Trump decidió enviar a la región la semana pasada.

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La administración Trump no ha dicho qué harán esas tropas, pero la 82ª Aerotransportada está entrenada para lanzarse en paracaídas en territorio hostil o disputado para asegurar territorios y aeródromos clave. Un buque de la Armada estadounidense con unos 2,500 infantes de marina llegó recientemente a Oriente Medio, y otros 2,500 infantes de marina también están siendo desplegados desde California.

Las fuerzas adicionales, que se suman a las decenas de miles de militares que ya se encuentran en la región, llegan en un momento en que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios de la administración han evitado las preguntas sobre si el ejército estadounidense desplegará o no tropas terrestres contra Irán.

1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS 1 / 25 Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. DVIDS Compartir

“No se puede luchar y ganar una guerra si le dices a tu adversario lo que estás dispuesto a hacer o lo que no estás dispuesto a hacer, incluidas las botas sobre el terreno”, declaró Hegseth a la prensa el martes.

Y añadió: “Nuestro adversario piensa ahora mismo que hay 15 formas distintas de atacarle con botas sobre el terreno. ¿Y adivina qué? Las hay”.

Pero también dijo que el objetivo es llegar a un acuerdo con Irán mediante conversaciones porque “no queremos que hacer más militarmente de lo necesario”.

Se están destinando recursos adicionales, ya que la guerra ha puesto a prueba a las tropas y los medios que ya se encontraban en la región.

El mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, sufrió el 12 de marzo un incendio en una lavandería que le obligó a regresar del Mar Rojo al Mediterráneo para someterse a reparaciones en una base naval de Creta.

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Según un comunicado de prensa de la Marina, el incendio dañó siete compartimentos de atraque a bordo del buque, lo que probablemente obligó a cientos de marineros a buscar nuevos lugares para dormir, y dañó efectos personales.

Aunque el Ford se encuentra ahora en Croacia para disfrutar de un tiempo de descanso, los responsables de la Marina afirmaron que el portaaviones probablemente batirá récords en cuanto a la duración de su despliegue. El portaaviones USS Abraham Lincoln también llegó a la región en enero.

El almirante Daryl Caudle, máximo responsable de la Armada, afirmó el martes durante un debate en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales: “Ford va a realizar un despliegue sin precedentes”.