Se declaran culpables en el Tribunal Federal 11 miembros de peligrosa ganga que operaba desde Sabana Seca
También se emitieron varias sentencias por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego
21 de mayo de 2026 - 8:27 PM
21 de mayo de 2026 - 8:27 PM
Un total de 11 presuntos miembros de una organización criminal que operaba en el residencial Sabana Abajo en Carolina sometieron alegados de culpabilidad por cargos de drogas formulados ante el Tribunal federal en Hato Rey.
La Fiscalía federal en Puerto Rico resaltó, en declaraciones escritas, que los alegatos fueron el saldo principal de los casos registrados en la isla entre el 11 al 15 de mayo.
Según explicó el jefe de Fiscalía Federal, William Stephen Muldrow, el grupo de trabajo (task force) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se ha mantenido activo desarticulando organizaciones criminales.
El 12 de mayo, Ramsell Maldonado Tatis, William Boria Rosa y Orlando Resto García se declararon culpables por cargos de drogas y armas de fuego mientras que Wilfredo Hernández Vizcarrondo, Carlos Delgado Torres y Justin Landrau Cirino hicieron admisión de culpabilidad por cargos de narcotráfico. Los cinco acusados fueron arrestados el 11 de diciembre de 2025, mientras que el tribunal fijó la fecha de sentencia para el próximo 5 de agosto.
Al día siguiente, el 13 de mayo Josué Isaac Febus y Joshua Rivera Cruz también se declararon culpables de cargos de narcotráfico y posesión de armas de fuego, mientras que Juan Tereforte Bello y Eduardo Tolentino Meléndez hicieron admisión de culpabilidad por cargos de narcotráfico, por participar de la misma organización criminal. Los acusados fueron arrestados durante el mismo operativo el pasado 11 de diciembre.
Finalmente, el 14 de mayo, Michael García Márquez se declaró culpable de cargos de drogas y armas de fuego, imputado por participar en la violenta organización. El acusado fue arrestado el 11 de diciembre de 2025 y el tribunal fijó la audiencia de sentencia del acusado para el 12 de agosto próximo.
En otro caso no relacionado, Carlos Jadriel Rivera León se declaró culpable de cargos de drogas y armas de fuego imputado por participar en una violenta organización de narcotráfico que operaba desde varios proyectos de vivienda pública en Manatí, incluyendo el residencial público Enrique Zorilla. El acusado fue arrestado el 22 de septiembre de 2023y el tribunal fijó la fecha de su sentencia para el 14 de agosto próximo.
La Fiscalía federal añadió que el tribunal emitió múltiples sentencias entre el 12 y el 13 de mayo.
El pasado 12 de mayo, Justin Carlo Padilla fue sentenciado por el juez presidente, Raúl Arias Marxuach, a 111 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico.
Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 22 de marzo de 2023 y se declaró culpable de los cargos el 11 de febrero pasado.
El mismo día, Xavier González Rivera fue sentenciado por el Juez Pedro A. Delgado a 84 meses de prisión y 6 años de libertad supervisada por distribución de sustancias controladas y posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico. El acusado fue imputado el 20 de julio de 2022 y se declaró culpable de los cargos el 27 de enero de 2026.
Al día siguiente, el 13 de mayo de 2026, Roric Harvey Núñez García fue sentenciado por el juez presidente, Raúl Arias Marxuach, a 30 meses de prisión por posesión de marihuana con intención de distribuirla y por posesión de una ametralladora. El acusado fue imputado por un gran jurado federal el 5 de marzo de 2025 y se declaró culpable de los cargos el 12 de febrero pasado.
Por otro lado, el pasado 14 de mayo un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Jesús Martínez Cedeño por posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Según documentos judiciales, en abril de 2026, el acusado presuntamente importó más de cinco kilogramos de cocaína.
Ese mismo día, un gran jurado federal presentó una acusación formal contra el ciudadano dominicano Ezequiel Amaro Rosario por reingreso ilegal a Estados Unidos. Según se indicó, el pasado 10 de mayo, Amaro Rosario, quien había sido previamente deportado del país, presuntamente intentó ingresar al país cuando fue arrestado.
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