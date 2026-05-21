Tres muertos en Nuevo México tras exposición a sustancia desconocida

Mountainair, Nuevo México- Tres personas murieron y más de una docena de socorristas tuvieron que ser puestos en cuarentena y evaluados el miércoles por posible exposición a una sustancia no identificada después de ser llamados a una presunta sobredosis de drogas en una casa rural de Nuevo México, dijeron las autoridades.

La policía estatal de Nuevo México dijo que tres de las cuatro personas que se encontraron sin respuesta dentro de la casa al este de Albuquerque murieron. El cuarto estaba siendo tratado en un hospital de esa ciudad.

Durante la intervención, según las autoridades, los primeros intervinientes estuvieron expuestos a la sustancia y empezaron a experimentar síntomas como náuseas y mareos.

Funcionarios del Hospital de la Universidad de Nuevo México confirmaron que 23 pacientes que estuvieron expuestos a una sustancia desconocida fueron evaluados y descontaminados tras ser trasladados al hospital. La mayoría de ellos eran socorristas que no presentaban síntomas y fueron dados de alta posteriormente.

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Los equipos médicos seguían controlando a tres pacientes sintomáticos el miércoles por la noche, según el hospital.

Según el agente Wilson Silver, de la policía estatal de Nuevo México, dos de los primeros intervinientes se encuentran en estado grave.

El jefe del Servicio de Emergencias de Mountainair, Josh Lewis, que fue el primero en entrar en la residencia, fue hospitalizado durante la noche para observación, dijo el alcalde de Mountainair, Peter Nieto, en una publicación en las redes sociales.

También entre los que experimentaron síntomas fueron EMT del Condado de Torrance y enfermeras del hospital de la Universidad de Nuevo México que entraron en contacto con las personas en la escena, dijo. El alcalde añadió que el personal de obras públicas había confirmado que los problemas de salud no estaban relacionados con la exposición al monóxido de carbono o al gas natural.

Los equipos de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Albuquerque estaban ayudando en el lugar de los hechos en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, en sus esfuerzos por identificar la sustancia implicada.

“En este momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que se transmita por el aire”, dijo Silver.

A última hora de la tarde del martes, mientras fuerzas del orden de varios organismos permanecían en el lugar de los hechos, tres cadáveres fueron colocados en camillas y, a continuación, introducidos en una furgoneta blanca que se retiró del lugar.

La policía estatal de Nuevo México acudió a una vivienda en Mountainair, Nuevo México, donde, según las autoridades, varias personas fallecieron el miércoles 20 de mayo de 2026 y más de una docena de socorristas estuvieron expuestos a una sustancia desconocida y posteriormente recibieron atención médica en un hospital. (Foto AP/Savannah Peters) (Savannah Peters)

La casa, situada en un camino de tierra de una urbanización rural, estaba rodeada de cinta policial amarilla. En el patio trasero de la casa se veía un remolque de una sola plaza y varios autos, camiones y furgonetas en el camino de entrada.

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Aunque la investigación estaba en curso, Silver dijo que los indicios apuntaban a las drogas como posible factor en las muertes. Añadió que no había ninguna amenaza para el público.

Los residentes, sin embargo, tomaron las redes sociales para expresar sus frustraciones sobre el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares. Nuevo México tuvo la cuarta tasa más alta de muertes por sobredosis de drogas de cualquier estado de Estados Unidos en 2024, con 775 muertes, según los datos más recientes disponibles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El alcalde dijo que los agentes del orden y el personal de primera intervención de la ciudad trabajan cada día para proteger a la comunidad y responder a situaciones difíciles.