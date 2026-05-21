Netanyahu reprende a ministro de seguridad israelí por burlarse de activistas de flotilla detenidos

El ministro de Seguridad Nacional de Israel recibió el miércoles una dura reprimenda del primer ministro Benjamin Netanyahu y provocó una reacción en el extranjero, después de difundir videos en los que se le muestra burlándose de activistas de una flotilla detenidos que intentaron vulnerar el bloqueo israelí de Gaza, diciéndoles que deberían ser encarcelados por mucho tiempo.

Las acciones del ministro Itamar Ben-Gvir “no concuerdan con los valores y las normas de Israel”, declaró Netanyahu, aunque aclaró que Israel tiene todo el derecho a detener “flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás”.

Ben-Gvir difundió el miércoles los videos en los que se le ve caminando entre algunos de los aproximadamente 430 detenidos. Un video muestra a activistas con las manos atadas a la espalda, arrodillados con la cabeza tocando el suelo dentro de lo que parece ser un área de detención improvisada y en la cubierta de un barco.

“Bienvenidos a Israel, nosotros somos los dueños”, dice Ben-Gvir, ondeando una gran bandera israelí. Un activista esposado grita “¡Palestina Libre!” cuando Ben-Gvir pasa caminando y es empujado de inmediato al suelo por personal de seguridad.

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En otro video, Ben-Gvir afirma que los activistas “vinieron aquí llenos de orgullo como grandes héroes. Mírenlos ahora”, y pide a Netanyahu que le conceda permiso para encarcelarlos.

1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari 1 / 17 Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) Mohammed Zaatari Compartir

Netanyahu ordena rápida deportación de activistas

“Le digo al primer ministro Netanyahu: entrégamelos por mucho, mucho tiempo, entréguelos a nuestras cárceles para terroristas”, declaró Ben-Gvir.

Netanyahu indicó que ha dado instrucciones para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

Ben-Gvir también provocó la indignación del ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa’ar, quien le reprendió públicamente en X diciéndole: “a sabiendas causaste daño a nuestro Estado con este espectáculo vergonzoso”.

“No, tú no eres la cara de Israel”, escribió Sa’ar.

Ben-Gvir respondió a Sa’ar en el parlamento israelí, acusándolo de “inclinarse ante los terroristas” y de que cualquier disculpa israelí a los activistas enviará un mensaje de “debilidad”, “sumisión” y “rendición”.

Israel acusado de humillar a activistas

Un grupo de defensa legal con sede en Israel, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, o Adalah, acusó a las autoridades israelíes de “emplear una política criminal de abuso y humillación contra los activistas”.

Señaló en un comunicado que esto siguió patrones similares de maltrato por parte de las autoridades israelíes contra activistas en misiones anteriores de flotillas “por las que Israel nunca ha tenido que responder”.

El grupo indicó que sus abogados y otros voluntarios estaban brindando asesoría legal a los activistas detenidos en el puerto israelí de Ashdod y exigían su liberación inmediata.

La portavoz de la flotilla Rania Batrice dijo que Ben-Gvir publica esos videos porque el mundo no ha hecho rendir cuentas a Israel.

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“Si les están haciendo eso a europeos y estadounidenses y gente de Sudáfrica y de todo el mundo, imaginen lo que le están haciendo al pueblo palestino”, dijo Batrice a The Associated Press en una entrevista en línea.

Batrice instó a los gobiernos a intensificar su respuesta.

“Las cartas enérgicamente redactadas no son lo que necesitamos ahora mismo. Necesitamos más medidas”, sostuvo.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica Yvette Cooper dijo que el video “viola las normas más básicas de respeto y dignidad” sobre cómo debe tratarse a las personas y exigió una explicación a las autoridades israelíes.

Por su parte, Italia condenó enérgicamente el trato a los activistas detenidos por considerarlo una violación de la dignidad humana y calificó de “inaceptables” los videos de Ben-Gvir. También convocó al embajador de Israel en Roma para protestar por el trato a los detenidos italianos y exigir su liberación inmediata.

La canciller canadiense Anita Anand indicó que ha ordenado a sus funcionarios convocar al embajador israelí en Ottawa.

Tanto Turquía como Grecia condenaron el trato de Israel a los activistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló que el comportamiento “demostró abiertamente al mundo la mentalidad violenta y bárbara” del gobierno de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores griego calificó las acciones de Ben-Gvir de “inaceptables y totalmente condenables” y dijo que había presentado una protesta formal.

Hamás denunció a Ben-Gvir por las “escenas de abuso y humillación” de los activistas, diciendo que muestran la “decadencia moral y sadismo” de Israel.

Israel intercepta todas las embarcaciones restantes de la flotilla

Las fuerzas israelíes abordaron el martes la última de las embarcaciones de la flotilla que intentaron desafiar el bloqueo, el más reciente esfuerzo por poner de relieve las sombrías condiciones de casi dos millones de palestinos en Gaza.

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Los organizadores de la flotilla afirmaron que soldados israelíes dispararon contra cinco embarcaciones durante las interdicciones, causando algunos daños. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sostuvo que no se disparó munición real y que se emplearon “medios no letales” dirigidos a las embarcaciones como advertencia, pero sin apuntar ni herir a manifestantes.

Las fuerzas israelíes habían comenzado a detener la flotilla, que partió la semana pasada desde Turquía, a unas 167 millas de la costa de Gaza, según el sitio web de la flotilla.

Israel ha calificado la flotilla como “una maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás” sin una intención real de entregar ayuda a Gaza. Los barcos transportan una cantidad simbólica de ayuda.

La Marina israelí detuvo el lunes 41 embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales frente a Chipre y arrestó a quienes iban a bordo.

En la flotilla viajaban más de una docena de ciudadanos irlandeses, incluida la hermana de la presidenta de Irlanda Catherine Connolly. El primer ministro irlandés Micheál Martin ha calificado la interceptación israelí de las embarcaciones en aguas internacionales como “absolutamente inaceptable”.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra varios activistas europeos a bordo de la flotilla, a quienes el secretario del Tesoro Scott Bessent calificó de “pro-terroristas”.

La costa de Gaza, bloqueada desde hace casi dos décadas

Israel mantiene un bloqueo marítimo de Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Las autoridades israelíes lo intensificaron luego que milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre del 2023, matando a unas 1,200 personas y tomando como rehenes a más de 250.

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Los críticos dicen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo. Israel afirmado que busca impedir que Hamás se arme. Egipto, que tiene el único paso fronterizo con Gaza no controlado por Israel, también ha restringido en gran medida el movimiento de entrada y salida.