Aumentan los temores en el Congo por rápida propagación de tipo raro de ébola

Bunia, República Democrática del Congo- Trabajadores de salud en el este de la República Democrática del Congo dijeron el miércoles que no cuentan con suficiente protección y están poco capacitados ante el brote de un tipo raro de ébola que se propaga rápidamente en uno de los lugares más remotos y vulnerables del mundo.

La volatilidad en la región, que desde hace tiempo ha sido escenario de ataques por parte de una serie de grupos armados, complica las labores para manejar la crisis. Líderes locales dijeron que un ataque de militantes vinculados al grupo Estado Islámico mató al menos a 17 personas el martes por la noche en la aldea de Alima, en Ituri, una provincia que se ha convertido en el foco del brote.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que hay un riesgo bajo a nivel mundial, ha dicho que el “paciente cero” aún no ha sido encontrado.

“Es realmente triste y doloroso porque ya hemos pasado por una crisis de seguridad, y ahora el ébola también está aquí”, manifestó Justin Ndasi, residente de Bunia,

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En Bunia, a donde se han trasladado por vía aérea toneladas de suministros médicos y lugar de la primera muerte conocida que se anunció la semana pasada, los residentes dijeron que las mascarillas se han vuelto más difíciles de encontrar y que algunos desinfectantes que antes se vendían por 2,500 francos congoleños (alrededor de $1.00US) ahora cuestan cuatro veces más.

Varias personas descargan un envío de más de 15 toneladas de suministros donados por UNICEF como parte de la respuesta al brote de ébola, en el aeropuerto nacional de Bunia, en Bunia, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) (Moses Sawasawa)

“Sangrando y vomitando”

En un centro de tratamiento en Rwampara, las familias lloraban y observaban mientras trabajadores de salud con equipo de protección desinfectaban en silencio los cuerpos de sus seres queridos -presuntas víctimas de ébola- y los colocaban en ataúdes para trasladarlos a sitios de entierro seguros.

La enfermedad atacó de repente, dijeron, describiendo un rápido deterioro después de que los síntomas se confundieron con otras enfermedades, como la malaria.

“Me dijo que le dolía el corazón”, relató Botwine Swanze, quien perdió a su hijo. “Luego empezó a llorar de dolor... Después de eso, empezó a sangrar y a vomitar mucho”.

El virus del ébola es altamente contagioso y se propaga entre personas al tener contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas.

Mucho mayor magnitud de la epidemia

La OMS declaró el brote de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional, y expresó preocupación por su “magnitud y velocidad”. El director de la organización en el Congo dice que el brote podría durar al menos dos meses.

People offload supplies at Bunia National Airport as part of the response to the Ebola virus outbreak in Bunia, Congo, Tuesday, May 19, 2026. (AP Photo/Moses Sawasawa) (The Associated Press)

El raro tipo de ébola, conocido como virus Bundibugyo, se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida mientras las autoridades realizaban pruebas para otro tipo de virus del ébola más común y dieron negativo.

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Las investigaciones continuaban sobre dónde y cuándo comenzó el brote, pero “dada la magnitud, estamos pensando que probablemente comenzó hace un par de meses”, dijo Anaïs Legand, del programa de emergencias de la OMS.

Hasta ahora, se han confirmado 51 casos en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en el norte del Congo, así como dos casos en Uganda, indicó el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Además, hay 139 muertes sospechosas y casi 600 casos sospechosos.

Pero “la magnitud de la epidemia es mucho mayor”, afirmó.

El Centro MRC de Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales, con sede en Londres, estimó que los casos no se han contado adecuadamente y que el número real podría ya superar los 1,000. “La verdadera magnitud sigue siendo incierta”, señaló.

Este es el 17mo brote de ébola en el Congo, y la OMS ha dicho que el Ministerio de Salud congoleño cuenta con personal experimentado y capacidad para responder. Sin embargo, la mayoría de los brotes fueron del ébola más común.

Cualquier vacuna a meses de distancia

El doctor Vasee Moorthy, asesor especial de ciencias en la OMS, dijo que una vacuna contra el virus Bundibugyo no estaría disponible por al menos seis meses.

El este del Congo ya enfrentaba una “inmensa presión por el conflicto, el desplazamiento y un sistema de salud en colapso”, dijo el doctor Lievin Bangali, coordinador sénior de salud del Comité Internacional de Rescate en el Congo, y añadió que años de falta de financiación han debilitado la respuesta.

ARCHIVO - Un trabajador sanitario rocía desinfectante a su colega después de trabajar en un centro de tratamiento del ébola en Beni, al este del Congo, 9 de septiembre de 2018. (AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro, Archivo) (Al-hadji Kudra Maliro)

El brote pone en evidencia los efectos de los profundos recortes del gobierno de Estados Unidos a la ayuda exterior. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que el gobierno estableció como prioridad financiar 50 clínicas de emergencia en las zonas afectadas. Estados Unidos se comprometió a aportar $23 millones.

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Crece la ansiedad con poca protección

En Bunia, las escuelas e iglesias permanecen abiertas mientras algunos residentes usan cubrebocas. En otras partes de la provincia de Ituri, los pacientes sospechosos de ébola comparten una sala con otros heridos o enfermos en el Hospital General de Bambu.

El fin de semana, un equipo de Médicos Sin Fronteras identificó posibles casos en el hospital Salama de Bunia, pero no encontró ninguna sala de aislamiento disponible en la zona, dijo Trish Newport, gerente del programa de emergencias.

“Cada centro de salud al que llamaron contestó que estaban ‘llenos de casos sospechosos. No tenemos espacio’. Esto da una idea de lo caótico que es todo ahora mismo”, señaló en redes sociales.

En Mongbwalu, adonde fue llevado el cuerpo de la primera muerte conocida, la cercana frontera con Uganda permanece abierta y la extracción de oro continúa, dijo Chérubin Kuku Ndilawa, líder de la sociedad civil.

“No hay pánico. La gente continúa con su vida normal, pero también se está empezando a correr la voz”, comentó Ndilawa, y señaló la falta de zonas públicas para lavarse las manos.

Había alrededor de 30 pacientes con ébola en el Hospital General de Mongbwalu, donde un estudiante del instituto local de tecnología médica murió el miércoles, dijo el doctor Didier Pay.

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“Los pacientes están dispersos aquí y allá”, informó a la AP el doctor Richard Lokudu, director médico del hospital. “Esperamos que hoy se coloquen las instalaciones adecuadas de triaje y aislamiento, y si eso no ocurre, estaremos completamente desbordados”.

Tienen poco personal y no están capacitados para manejar casos sospechosos, dijo Lokudu, y añadió que si aumentan los casos confirmados, “no tenemos protección”.

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