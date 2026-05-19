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Lo que hay que saber sobre el virus Bundibugyo, la especie de ébola que causa un brote en el Congo

Esa variante ha causado otros dos brotes, todos ellos en la misma región de la cuenca del río Congo

19 de mayo de 2026 - 6:18 PM

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Trabajadores humanitarios transportan suministros para instalar un centro de tratamiento del ébola en Bunia, Congo, el martes 19 de mayo de 2026. (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne) (Dirole Lotsima Dieudonne)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El virus que está causando un brote en el Congo en el que se sospecha que han muerto más de 130 personas es menos común que otros que causan la enfermedad del ébola, lo que está complicando la respuesta porque no hay tratamientos ni vacunas específicas.

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“No hay nada ni siquiera cerca de estar listo para los ensayos clínicos”, dijo la doctora Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga que trató a pacientes en África Occidental durante la epidemia de ébola de 2014-2016. “Y eso significa que los respondedores, los trabajadores sanitarios y otros trabajadores humanitarios están realmente de vuelta a lo básico”.

La Dra. Anne Ancia, representante de la Organización Mundial de la Salud que habló con los periodistas por vídeo desde Bunia, en el este del Congo, dijo que la vacuna Erbevo -que se utilizaba contra un virus relacionado que también causa la enfermedad del Ébola- estaba entre las que se estaban considerando para su posible uso en el brote. Pero incluso si esa vacuna -u otra- se aprobara, pasarían dos meses antes de que pudiera estar disponible.

Esto es lo que hay que saber sobre el virus Bundibugyo, la rara especie responsable del brote.

El virus Bundibugyo ha causado otros dos brotes

El virus Bundibugyo ha causado otros dos brotes, todos ellos en la misma región de la cuenca del río Congo, según Tom Ksiazek, virólogo y veterinario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. Dirigió la Sección de Patógenos Especiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., que identificó por primera vez el virus en 2007.

Otros virus que causan la enfermedad del Ébola son el virus del Ébola (a veces llamado virus del Zaire), el virus del Sudán y el virus del bosque de Taï, del que no se sabe que causa grandes brotes.

Cómo se propaga el virus Bundibugyo

El virus se propaga por contacto estrecho con fluidos corporales de pacientes enfermos o fallecidos, como sudor, sangre, heces o vómitos. Según los expertos, los trabajadores sanitarios y los familiares que atienden a pacientes enfermos son los más expuestos.

“Muy a menudo vemos a médicos y enfermeras entre los primeros infectados y fallecidos”, afirma Gounder, redactor jefe de salud pública de KFF Health News.

Bundibugyo puede ser menos letal, pero sigue siendo extremadamente peligroso

Por los pocos brotes que han visto los expertos sanitarios, el Bundibugyo podría ser ligeramente menos mortal que el virus del Ébola o el de Sudán.

“Creo que una tasa de mortalidad superior al 30% sigue siendo bastante aterradora, pero es difícil decirlo con mucha precisión porque no tenemos mucha experiencia”, afirma Gounder.

Cómo atender a los pacientes si no hay tratamientos ni vacunas

En los otros dos brotes de Bundibugyo, los casos iniciales se detectaron pronto, dijo Ksiazek, lo que permitió una rápida respuesta de salud pública: proporcionar a los trabajadores sanitarios equipos de protección adecuados, encontrar y aislar a las personas expuestas y ofrecer atención médica de apoyo a los pacientes. Una atención médica adecuada “reduce significativamente la mortalidad”, afirmó.

Eso incluye administrar a los pacientes muchos líquidos por vía intravenosa u oral, dijo Gounder.

Cómo intentan contener el brote los trabajadores de la sanidad pública

Los trabajadores sanitarios trabajan ahora para encontrar y aislar los casos, rastrear sus contactos y educar a la población sobre cómo evitar el virus. En la epidemia de ébola de África Occidental, garantizar métodos seguros de enterramiento fue clave para detener la propagación, dijo Gounder, porque la gente enfermaba al preparar los cuerpos de sus seres queridos para los ritos funerarios. Asegurarse de que los trabajadores sanitarios dispongan de equipos de protección adecuados también es fundamental, según los expertos.

“Por supuesto, es problemático porque las vacunas son algunas de nuestras mejores herramientas para combatir las enfermedades infecciosas”, dijo Lina Moses, epidemióloga y ecologista de enfermedades de la Universidad de Tulane. Pero otras herramientas de salud pública -educación pública, rastreo de contactos, pruebas rápidas- siguen funcionando, dijo.

“Es importante tener en cuenta que todos y cada uno de los brotes de ébola que se han producido en la República Democrática del Congo -ya vamos por el decimoséptimo- se han detenido”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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