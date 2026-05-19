Avanza en el Senado medida que obligaría a Trump a retirar a Estados Unidos de la guerra contra Irán

El Senado aprobó el martes una ley que pretende obligar al presidente Donald Trump a retirarse de la guerra contra Irán, en un momento en que un número cada vez mayor de republicanos se opone a los deseos del presidente.

Desde que Trump ordenó el ataque contra Irán a finales de febrero, los demócratas han forzado repetidas votaciones sobre resoluciones de poderes bélicos que le obligarían a obtener la aprobación del Congreso para la guerra o a retirar las tropas. Los republicanos habían logrado reunir los votos necesarios para rechazar esas propuestas, pero el senador de Luisiana Bill Cassidy —recién salido de una derrota en las primarias en las que Trump respaldó a su oponente— cambió de bando para aportar un voto crucial que permitiera sacar adelante la legislación.

El recuento de votos, 50 a 47, puso de manifiesto el reducido pero crucial número de republicanos que votaron a favor de detener la guerra con Irán. La legislación se someterá a votación para su aprobación definitiva, pero aún no está claro cuándo tendrá lugar. El martes también hubo ausencias de senadores republicanos que habrían bastado para derrotar la propuesta, si esos legisladores hubieran mantenido su postura sobre la guerra.

PUBLICIDAD

Aun así, la votación puso de manifiesto el creciente malestar de los republicanos ante un conflicto que se encuentra en un frágil alto el fuego y que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Los senadores republicanos Rand Paul, de Kentucky; Susan Collins, de Maine; y Lisa Murkowski, de Alaska, habían votado anteriormente a favor de resoluciones similares sobre poderes bélicos y volvieron a hacerlo el martes. Cassidy votó a favor de la legislación por primera vez.