Ed Gallrein derrota aThomas Massie en primarias republicanas de Kentucky para la Cámara de Representantes

Crestwood, Kentucky- Los votantes republicanos en el norte de Kentucky estaban eligiendo entre el representante federal Thomas Massie y el retador Ed Gallrein en las primarias de la Cámara del martes, otra prueba del poder del presidente Donald Trump sobre su partido después de que él designó a Gallrein para tratar de desbancar al titular.

Las primarias se pusieron al rojo vivo en la recta final antes del cierre de las urnas en el 4º Distrito el martes por la noche. Massie reclutó a una falange de otros republicanos, incluida la diputada Lauren Boebert, en un intento de mostrar a los votantes que podían apoyarle tanto a él como a Trump. Trump intensificó sus ataques en las redes sociales contra Massie, llamándolo “un obstruccionista y un tonto”, y Gallrein compartió escenario con el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, el lunes.

Trump ha reforzado su control sobre el Partido Republicano en su segundo mandato, purgando con éxito a aquellos que se desviaban de su agenda, pero Massie es uno de los últimos y más abiertos resistentes. Una derrota de Massie sería una de las demostraciones más poderosas de la influencia de Trump sobre los votantes republicanos.

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El enfrentamiento entre el congresista, que lleva en el cargo desde 2012, y un candidato primerizo que se postula por su lealtad a Trump, han sido las primarias más caras de la historia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Massie desafió al presidente el año pasado a publicar los archivos de Jeffrey Epstein, que se convirtieron en un lastre político para la Casa Blanca. También criticó la guerra en Irán y se negó a votar a favor de la legislación fiscal de Trump por temor a que aumentara la deuda nacional.

En respuesta, Trump visitó Kentucky para apoyar a Gallrein en marzo. El presidente ha tenido una serie de éxitos derrotando a disidentes en su partido, presionando para expulsar al senador Bill Cassidy en Luisiana y a varios senadores del estado de Indiana que le desafiaron en la redistribución de distritos.

Trabajadores colocan un cartel para el candidato republicano al Congreso, Ed Gallrein, antes de que hable en un acto la noche de las elecciones, el martes 19 de mayo de 2026, en Covington, Kentucky. (Foto AP/Joshua A. Bickel) (Joshua A. Bickel)

Se espera que el ganador de las primarias del martes se imponga en las elecciones generales en el 4.º distrito congresual, profundamente enrojecido, que se extiende a lo largo de la frontera más septentrional del estado.

También el martes, los republicanos de todo el estado eligieron al representante de Estados Unidos, Andy Barr, como su candidato para sustituir a Mitch McConnell, el líder del Senado desde hace mucho tiempo. En un concurso que representa un cambio generacional de la guardia para el partido, Barr, que fue respaldado por Trump, superó a Daniel Cameron, un exfiscal general del estado que se apoyó en su cristianismo en la campaña electoral.

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¿Pueden los votantes republicanos apoyar tanto a Trump como a Massie?

El reto de Massie era ganarse a los votantes que en general tienen una opinión favorable de Trump, la misma que les dice que voten a Gallrein. No son las primeras primarias republicanas en las que Trump ha intentado influir, pero la rebeldía manifiesta de Massie ha supuesto un desafío particular para el presidente.

Gallrein, un SEAL de la Marina estadounidense retirado, aceptó el papel que le dio Trump y centró su discurso ante los votantes en su historia personal y su lealtad inquebrantable al presidente. Massie, argumentó, traicionó a Trump y al partido.

Hegseth hizo una visita al distrito el lunes para impulsar a Gallrein y arremeter contra Massie, una ruptura con la tradición que se produjo mientras la nación está en guerra. Hegseth dijo que hablaba “como ciudadano privado”.

Algunos votantes ya estaban hartos de que Massie desafiara al partido.

George Scherzer, que vive en la pequeña localidad de Crestwood, apoyó a Massie en las pasadas elecciones, pero no le gustó su falta de apoyo a parte de la agenda del presidente, incluida la ley de impuestos y gastos del año pasado, conocida como One Big Beautiful Bill.

“Algunos de sus votos no tenían sentido para mí”, dijo Scherzer.

ARCHIVO - La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, segunda desde la derecha, y el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, a la derecha, asisten a una conferencia de prensa sobre la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) (Julia Demaree Nikhinson)

Massie argumentó que los votantes no tenían que elegir entre Trump y él, nada de que él votara con su partido la gran mayoría de las veces. En cuanto al resto, dijo que se trataba de propuestas que violaban sus principios de America First, como aumentar la deuda nacional y meterse en líos militares como la guerra con Irán.

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Massie ha votado en contra de la ayuda estadounidense a Israel y se ha enfrentado a acusaciones de antisemitismo. Él ha negado las acusaciones, argumentando que en general está en contra de toda ayuda exterior. Pero la carrera atrajo millones de dólares contra él procedentes de grupos de interés proisraelíes, incluido el Fondo para la Victoria de la Coalición Judía Republicana.

Esto se convirtió en un tema de campaña para Massie, quien dijo que el intento de destituirlo era para enviar una advertencia a otros legisladores que se oponen al presidente o a la ayuda a Israel.

En un lanzamiento de última hora a los republicanos de Kentucky, Boebert publicó fotos de ella con Massie y con Trump en la plataforma social X, diciendo: “Apoyo a ambos hombres”. En respuesta, Massie dijo: “¡a ella le gustan tanto Trump como yo! Sí, es posible”.

Trump arremetió contra Boebert en su plataforma Truth Social, pidiendo que un republicano la desafíe a pesar de que el plazo de presentación en su estado natal de Colorado ya ha pasado. “¡Cualquiera tan tonto merece una buena lucha en las primarias!”, escribió.

Trump influyó en las primarias al Senado

El presidente influyó en la contienda no sólo con su apoyo, sino también ofreciendo a un tercer aspirante, Nate Morris, un puesto de embajador poco más de dos semanas antes del día de las elecciones. Morris, que se presentaba como el candidato MAGA, se retiró de la carrera y animó a sus partidarios a apoyar a Barr.

Para muchos, el presidente republicano –que ha suscrito 210 órdenes ejecutivas que definen su agenda– ha colocado al sistema constitucional estadounidense, en ocasiones, a punto de una crisis. (The Associated Press)

Barr fue elegido por primera vez en 2012 en el 6º Distrito del Congreso. Se espera que gane las elecciones generales en un estado dominado por los republicanos.

Durante la campaña, tanto Barr como Cameron pasaron de puntillas sobre su relación con Mitch McConnell, al que antes llamaban mentor.