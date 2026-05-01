Las primarias al Congreso de Luisiana quedan suspendidas a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo

Luisiana suspendió el jueves sus primarias al Congreso justo cuando la votación anticipada estaba a punto de comenzar, mientras aumentaba la presión sobre los funcionarios republicanos de otros estados para que también rediseñaran sus mapas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la luz de una sentencia del Tribunal Supremo que debilitó significativamente la Ley de Derechos Electorales.

La votación anticipada estaba prevista para comenzar el sábado para las primarias de Luisiana del 16 de mayo. Pero el gobernador republicano Jeff Landry emitió una orden ejecutiva posponiendo las primarias para la Cámara de Representantes en respuesta a una sentencia del miércoles del tribunal que anuló un distrito electoral con mayoría negra.

“Permitir que las elecciones se celebren con un mapa inconstitucional socavaría la integridad de nuestro sistema y violaría los derechos de nuestros votantes”, declaró Landry. “Esta orden ejecutiva garantiza que defendamos el Estado de derecho, al tiempo que da a la Legislatura el tiempo que necesita para aprobar un mapa electoral justo y legal”.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Estado, controlada por los republicanos, que declaró una emergencia electoral para permitir la orden de Landry, dijo que colocaría avisos en los centros de votación anticipada para alertar al público sobre la suspensión de las primarias al Congreso. El resto de las elecciones en la papeleta se celebrarán según lo previsto.

La orden del gobernador pospuso las primarias al Congreso hasta el 15 de julio o hasta una fecha que fije la Legislatura. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado del estado afirmaron que están preparados para aprobar nuevos distritos electorales para el Congreso —y fijar una nueva fecha para las elecciones— antes de que finalice su sesión ordinaria dentro de un mes.

El presidente Donald Trump, en una serie de publicaciones en redes sociales el jueves, elogió a Landry por actuar con rapidez para revisar los distritos electorales del estado e instó a los republicanos de Tennessee a hacer lo mismo en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo.

Los demócratas afirman que el retraso podría causar confusión

Mientras que los activistas de derechos civiles denunciaron la posibilidad de una menor representación de las minorías en el Congreso, los principales republicanos citaron la decisión del Tribunal Supremo como justificación para avivar una ya intensa batalla nacional por la redistribución de distritos entre los estados antes de las elecciones de noviembre.

“Creo que todos los estados que tienen mapas inconstitucionales deberían examinarlo con mucho cuidado, y creo que deberían hacerlo antes de las elecciones de mitad de mandato”, declaró a los periodistas en Washington el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

PUBLICIDAD

La suspensión de las elecciones en Luisiana fue denunciada por algunos demócratas.

“Esto va a causar una gran confusión entre los votantes: demócratas, republicanos, blancos, negros, todo el mundo”, afirmó el senador estatal de Luisiana Royce Duplessis, un demócrata que representa a la zona de Nueva Orleans. “Lo que están haciendo, en la práctica, es cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Es manipular el sistema”.

Aplazar unas elecciones es inusual, pero no sin precedentes.

Durante el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, varios estados retrasaron las elecciones por motivos de salud. El gobernador demócrata John Bel Edwards, que dirigía Luisiana en aquel momento, pospuso las primarias presidenciales de Luisiana del 4 de abril tres semanas antes de que estuvieran previstas, y luego las retrasó de nuevo hasta el 11 de julio.

Más estados podrían sumarse a una ola nacional de redistribución de distritos

Luisiana cuenta actualmente con cuatro republicanos y dos demócratas en la Cámara de Representantes de EE. UU. Un mapa revisado podría dar a los republicanos la oportunidad de ganar al menos un escaño más en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, lo que se sumaría a las ganancias republicanas en otros lugares gracias a la redistribución de distritos.

Los distritos electorales suelen rediseñarse una vez cada década, tras cada censo. Pero el año pasado Trump instó a los republicanos de Texas a redefinir los distritos de la Cámara de Representantes para dar al Partido Republicano una ventaja en las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas de California hicieron lo propio, y las iniciativas de redistribución de distritos pronto se extendieron por todos los estados.

PUBLICIDAD

El miércoles, los legisladores de Florida se convirtieron en los últimos en redefinir los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, adoptando un nuevo mapa respaldado por el gobernador republicano Ron DeSantis que podría dar al Partido Republicano la oportunidad de ganar varios escaños adicionales.

La votación en Florida tuvo lugar apenas unas horas después de que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de EE. UU. emitiera un fallo que debilitaba significativamente las protecciones a las minorías en virtud de la Ley Federal de Derechos Electorales. El tribunal afirmó que los funcionarios de Luisiana se habían basado en exceso en la raza al trazar un distrito electoral representado por la demócrata Cleo Fields.

Trump quiere que Tennessee también emprenda un proceso de redistribución de distritos en respuesta a la sentencia del tribunal. El presidente publicó en las redes sociales que había hablado con el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, quien, según él, trabajaría con ahínco para elaborar un nuevo mapa que ayudara a los republicanos a ganar un escaño adicional. Actualmente, los demócratas solo ocupan uno de los nueve escaños de la Cámara de Representantes del estado: un distrito centrado en Memphis, cuya población es mayoritariamente negra.

El presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton, republicano, afirmó que está en conversaciones con la Casa Blanca y otras partes mientras revisa la decisión del tribunal.

Luisiana tiene un historial de impugnaciones en la redistribución de distritos

Tras el censo de 2020, las autoridades de Luisiana trazaron los límites de los distritos electorales de la Cámara de Representantes de tal forma que se mantenía un distrito de mayoría negra y cinco distritos mayoritariamente blancos, en un estado cuya población es aproximadamente un tercio negra.

Posteriormente, un juez federal anuló el mapa por violar la Ley de Derechos Electorales. Y al año siguiente, el Tribunal Supremo dictaminó que Alabama tenía que crear su propio segundo distrito electoral con mayoría negra.