Hallan más de 30 armas en domicilios de sospechosos de ataque a mezquita en California
Se indicó que una de las armas empleadas por los dos adolescentes tenía grabado un mensaje de odio
19 de mayo de 2026 - 5:04 PM
19 de mayo de 2026 - 5:04 PM
Los Ángeles- Más de 30 armas de fuego, entre las que se cuentan pistolas y escopetas, así como una ballesta, fueron incautadas, en tres domicilios en San Diego, en California, relacionados con los dos sospechosos del ataque a la mayor mezquita de esa ciudad, que causaron cinco muertos, incluidos los atacantes.
Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo en una conferencia de prensa este martes, que se realizaron tres allanamientos relacionados con los dos atacantes de 17 y 18 años, en los que también se encontraron equipos tácticos, municiones y dispositivos electrónicos.
Previamente se indicó que una de las armas empleadas por los dos adolescentes tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.
El dato puede resultar clave en las pesquisas que llevan a cabo autoridades locales y federales sobre el suceso, el cual investigan el ataque como un crimen de odio.
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