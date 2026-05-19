Hallan más de 30 armas en domicilios de sospechosos de ataque a mezquita en California

Los Ángeles- Más de 30 armas de fuego, entre las que se cuentan pistolas y escopetas, así como una ballesta, fueron incautadas, en tres domicilios en San Diego, en California, relacionados con los dos sospechosos del ataque a la mayor mezquita de esa ciudad, que causaron cinco muertos, incluidos los atacantes.

Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo en una conferencia de prensa este martes, que se realizaron tres allanamientos relacionados con los dos atacantes de 17 y 18 años, en los que también se encontraron equipos tácticos, municiones y dispositivos electrónicos.

Previamente se indicó que una de las armas empleadas por los dos adolescentes tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.

1 / 12 | Dolor y frustración: trágico desenlace tras tiroteo en mezquita de San Diego. Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. - Jae C. Hong 1 / 12 Dolor y frustración: trágico desenlace tras tiroteo en mezquita de San Diego Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. Jae C. Hong Compartir