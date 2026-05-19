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Una de las armas empleadas en la mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio

La madre de uno de los atacantes alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo

19 de mayo de 2026 - 3:35 PM

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Fotografía que muestra vehículos de la Policía de San Diego estacionados durante un operativo este lunes, en el Centro Islámico de San Diego (EE.UU). Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- Una de las armas empleadas por los dos adolescentes que el lunes mataron a tiros a tres personas en la mayor mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.

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El dato puede resultar clave en las pesquisas que llevan a cabo autoridades locales y federales sobre el suceso, el cual investigan el ataque como un delito de odio.

La madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. "El Centro Islámico de San Diego lamenta profundamente el trágico tiroteo ocurrido en nuestras instalaciones. En este momento, las fuerzas del orden han asegurado la zona y la amenaza inmediata ha sido neutralizada. Continuamos colaborando estrechamente con el Departamento de Policía de San Diego, el FBI y los servicios de emergencia mientras la investigación sigue en curso", lee un mensaje colgado esta mañana en la página oficial de la mezquita.La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que incrementará la seguridad y vigilancia en los centros islámicos tras el ataque perpetrado en la mezquita.
1 / 12 | Dolor y frustración: trágico desenlace tras tiroteo en mezquita de San Diego. Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. - Jae C. Hong

Aunque la policía no ha precisado si se trataba del mismo sospechoso, también detalló el lunes que uno de ellos dejó una carta suicida, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial.

Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego, aseguró hoy en declaraciones al medio digital Axios que la comunidad temía un ataque debido a que ya había “recibido múltiples amenazas” de tipo violento.

También contó que durante el tiroteo los alumnos de la escuela que alberga la mezquita para niños de entre 5 y 9 años, fueron parapetados por maestros y tutores dentro de las aulas antes de ser escoltados fuera del edificio por la policía.

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Agencia EFE
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