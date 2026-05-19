Una de las armas empleadas en la mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio

Washington- Una de las armas empleadas por los dos adolescentes que el lunes mataron a tiros a tres personas en la mayor mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.

El dato puede resultar clave en las pesquisas que llevan a cabo autoridades locales y federales sobre el suceso, el cual investigan el ataque como un delito de odio.

La madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

1 / 12 | Dolor y frustración: trágico desenlace tras tiroteo en mezquita de San Diego. Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. - Jae C. Hong 1 / 12 Dolor y frustración: trágico desenlace tras tiroteo en mezquita de San Diego Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. Jae C. Hong Compartir

Aunque la policía no ha precisado si se trataba del mismo sospechoso, también detalló el lunes que uno de ellos dejó una carta suicida, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial.

Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego, aseguró hoy en declaraciones al medio digital Axios que la comunidad temía un ataque debido a que ya había “recibido múltiples amenazas” de tipo violento.

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