Búfalo albino se vuelve viral por su parecido a Donald Trump

Un búfalo albino de Bangladés llamado “Donald Trump” se ha convertido en una sensación viral de internet por su parecido al actual presidente estadounidense.

El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

Al búfalo lo llamaron Donald Trump. (Agencia EFE)