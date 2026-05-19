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Búfalo albino se vuelve viral por su parecido a Donald Trump

El animal pesa 700 kilogramos y tiene cabellera rubia

19 de mayo de 2026 - 3:00 PM

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El dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un búfalo albino de Bangladés llamado “Donald Trump” se ha convertido en una sensación viral de internet por su parecido al actual presidente estadounidense.

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El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

Al búfalo lo llamaron Donald Trump.
Al búfalo lo llamaron Donald Trump. (Agencia EFE)

Este martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: “La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará”, indica la publicación.

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Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosBangladeshViral
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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